Оппозиция и старт нового политического сезона

Политическая ситуация пока складывается против «канонической» оппозиции и в пользу – «неканонической».

Судите сами.

Один лишь Юрий Луценко 18 июля 2013 года прокомментировал осуждение российского оппозиционера Алексея Навального: «Навальный получил не 5 лет тюрьмы, он получил высшую трибуну страны. Следующей ступенью может стать президентский пост». Логика Луценко понятна: он считает Навального достойным этой должности. Как, впрочем, и себя – он ведь тоже страдал.

А вот остальные оппозиционеры ситуацию с Навальным никак не прокомментировали.

О формате работы на 2015 год оппозиционеры не просто не договорились. 9 июля 2013 года Вячеслав Кириленко сказал: «у нас идет скрытая дискуссия, один кандидат должен быть или три. Официальное мнение оппозиции - что три кандидата, все остальное - это предатели». Я верю Кириленко. Их объединяет только нелюбовь к действующей власти и жажда своей власти.

Но Кличко, Тягныбок и Яценюк не решили за этот год ни одной проблемы, не нашли общего языка даже во время акции «Повстань, Україно». Слова Яценюка 24 июня 2013 года из выступления в «Brookings Institution»: «перед тем, как нам номинировать единого кандидата оппозиции, нам надо разработать единый план работы, создать единую команду, единый штаб» - признание, что ничего из этого сделать не удалось.

А вот слова Кириленко «официальное мнение оппозиции - что три кандидата, все остальное - это предатели» это заявка на то, что все, кто не эти три, будут заклеймены как предатели. Это слова о Луценко.

Не удалось оппозиционерам возглавить «волну народного гнева». Не просто не удалось. 17 июля 2013 года, когда «ударовец» Сергей Каплин пытался «волну» разогнать, его партбосс Виталий Кличко официально объявил, что свой день рождения встречает с детьми в скаутском лагере в США, а его главным сообщением в «Twitter» было то, что за бой Кличко-Поветкин ТВ Украины выставили тройную цену. И уже сегодня Кличко заявил, что «не намерен участвовать в переговорах 22 июля относительно разблокирования заседания Киевского городского совета», ибо «власть демонстративно пренебрегает правами киевлян и блокирует назначение выборов в столице».

Ну действительно, как же заставить власть не пренебрегать интересами из скаутского лагеря в США?

Важно и то, что действует «прививка» злоупотребления доверием людей 2004 года: сегодня УНИАН сообщил, что к представителям «врадиевской ходы» «хотели присоединиться представители ряда политических сил, но на просьбу митингующих снять партийную символику те просто ушли». Один в один повторяется ситуация, о которой 16 ноября 2010 года заявлял депутат от БЮТ Анатолий Семинога в эфире телеканала ТВi: «организаторы акции против принятия Налогового кодекса отказали активистам «Батьківщины» в присоединении к этой акции».

Да, надежды на революцию не оправдываются. Отто фон Бисмарк не зря говорил, что «революцию подготавливают романтики, осуществляют фанатики, плодами ее пользуются подонки, а потом на поле выходят мародеры». И наш народ это уже понимает.

Теперешние лучшие надежды оппозиции – на Запад. Ничего лучше «тройка» не предлагает. Мы все помним чудовищный прессинг во время практически всего 2004 года, прессинг, аналога которому в современной украинской истории, пожалуй, не найти.

Исходя из всего вышесказанного, я бы не спешил сказать, что не появятся «предатели», о которых говорит Кириленко. Юрий Луценко – например. Он уже анонсировал, что сейчас «каноническая» оппозиция проводит акцию «Спочинь, Україно», в которой он не участвует.

Может появиться и другой независимый кандидат или политическая третья сила.

Вячеслав Пиховшек