Сгорел автомобиль активиста Дорожного контроля

Как передает корреспондент УНИАН, по информации закарпатских Интернет-сайтов, автомобиль со всех сторон облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Они также сообщают, что активисты Дорожного контроля считают, что причиной поджога стала работа владельца автомобиля в общественном движении.

В СОС УМВДУ в Закарпатской области корреспонденту УНИАН подтвердили факт возгорания автомобиля марки КИА.

Пресс-секретарь УМВДУ в Закарпатской области Олег Подобрий сказал, что такой случай действительно зафиксирован, сейчас продолжается стандартная процедура его расследования, к работе привлечены специалисты управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Он уточнил, что только после завершения всех экспертиз можно будет говорить, было ли это преднамеренным поджогом или возгорание произошло по другой причине.

В то же время Подобрий сказал, что, несмотря на заявления активистов Дорожного контроля, он по данному факту, скорее всего, подозревает попытку скомпрометировать закарпатскую милицию. По его мнению, это делается специально, учитывая последние события в государстве вокруг правоохранительных органов.

В частности, основанием для таких своих заявлений пресс-секретарь назвал то, что на протяжении длительного времени к руководству УМВДУ в Закарпатской области поступали многочисленные сообщения от сотрудников областного УГАИ о попытках провокации в отношении них со стороны водителей. Работник милиции утверждает, что такие попытки ничем не закончились, но заставили сделать определенные выводы.

«По моему мнению, обвинения, которые сейчас двусмысленно звучат от активистов Дорожного контроля, следует отвергать. Учитывая все последние события в Закарпатье вокруг сотрудников ГАИ, я, скорее, могу заявлять о попытках перевести законные действия сотрудников правоохранительных органов порядка в политическую плоскость».

Подобрий также сказал, что его на такие выводы наталкивает тот факт, что автомобиль, который загорелся, имеет словацкие номера, а, следовательно, застрахован. «Мы проверим все факты, относящиеся к делу, но не следует отвергать и того, что это может быть преднамеренным поджогом с целью получения выгоды», - сказал пресс-секретарь милиции.

Справка УНИАН. В течение длительного времени на сайтах закарпатских СМИ и в социальных сетях граждане, которые называют себя активистами Дорожного контроля, выкладывают отснятые на видео факты общения в разных ситуациях с сотрудниками ГАИ, спецподразделением «Кобра» и т.п. Активисты Дорожного контроля сразу, как только поступают сообщения о ДТП, выезжают на места происшествий. Затем выкладывают отснятые видеоматериалы на Youtube.