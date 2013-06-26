В ДТП с участием дипломата пострадали 7 человек

В Черниговской области в результате столкновения двух автомобилей травмированы 7 человек, в том числе один ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера на 145-м км автодороги Киев – Чернигов - Новые Яриловичи.

Водитель автомобиля "Daimler Chrysler 312", двигаясь по второстепенной дороге Чернигов - Киенка в направлении автодороги Киев – Вышгород - Десна, при осуществлении пересечения главной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю "Volkswagen Jetta" под управлением гражданина Ирана Хейр Хахан Мохаммад Реза (работает вторым секретарем Посольства Ирана в Украине), который двигался по главной дороге в направлении Киева, в результате чего произошло столкновение, говорится в сообщении.

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В результате ДТП семь пассажиров автомобиля "Daimler Chrysler" получили телесные повреждения. Взрослые пострадавшие были доставлены в черниговскую городскую больницу №2, ребенок – в черниговскую областную детскую больницу. После медицинского обследования и оказания необходимой медицинской помощи все были отпущены домой.