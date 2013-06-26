Владельцы катеров должны пересдать на новые документы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, в Украине впервые вводится единый порядок выдачи удостоверений судоводителей маломерных судов, осуществляющих плавание на внутренних водных путях Украины.

По результатам проверки будет выдаваться документ единого образца, подтверждающий право на управление судном.

«Мы должны установить высокие стандарты профессионализма и ответственности судоводителей, поскольку их навыки и умения - это не только их личная безопасность, но и безопасность людей, находящихся на таких судах, и тех, кто находится в акваториях малого судоходства. Вопрос безопасности такого судоходства будет в фокусе повышенного внимания нашего министерства и соответствующих служб на протяжении всего периода летнего отдыха граждан Украины и гостей нашей страны», - цитирует пресс-служба слова министра инфраструктуры Владимира Козака.

По информации министерства, порядок выдачи удостоверений судоводителя маломерного судна распространяется на всех судоводителей МС, за исключением тех, которые выполняют служебные обязанности под военно-морским флагом Украины; на рыболовных судах, занятых промышленной деятельностью, и тех, которые используют малые суда исключительно в спорте и спортивном туризме.

Порядком предусмотрено прохождение специальной теоретической и практической подготовки в одобренных учебно-тренажерных заведениях (НТЗ), перечень которых утверждается министерством.

Для кандидатов, которые имеют действительные квалификационные документы судоводителя, порядком предусмотрена возможность получить удостоверение по результатам собеседования.

Справка УНИАН. Малое судно - судно, наибольшая длина корпуса которого 20 метров и менее, за исключением буксиров, толкачей, ледоколов, судов, перевозящих более 12 пассажиров, грузовых судов, плавкранов и судов технического флота.