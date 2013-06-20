Спецоперация «Большой молчун»

Если бы пиарщики Кличко отличались чувством юмора, могли бы завесить страну бордами Тимошенко а-ля 2009-й год, но с несколько перефразированным текстом: «Они – говорят, Он - молчит». Ведь в этом и заключается вся стратегия «УДАРа». За последнее время из Кличко вылепили настолько виртуального политика, что он стал похож на «Симону» из известного фильма.

Если спросить у среднестатистического украинца, то он вряд ли ответит на вопросы : что «УДАР» сделал за полгода в Раде, намерен предпринять и какие вообще цели этой партии и ее лидера.

По сути, в деятельности технологов «УДАРа» можно выделить несколько направлений. По крайней мере –видимых.

Во-первых, как можно дальше спрятать Кличко от общественности, желательно – до весны 2015 года. Хотя такая ли первоначальная задумка технологов – вопрос.

Это касается не только «живых» встреч с избирателями, но и политических шоу. Главная установка – Кличко должен лично молчать. И не допускать словесных «ляпов». Умное выражение лица – приветствуется. А все остальное сделают за него спичрайтеры и технологи.

Создается впечатление, что в обществе должен создаваться некий культ личности мудрого политика Кличко, который с высоты Олимпа изредка может почтить личным вниманием народ. Однако вот незадача – подобная технология уже давно используется в отношении президента Януковича. И если в случае с Януковичем можно говорить о том, что президент занят, то почему от всех прячется один из лидеров оппозиции, успевающий в рабочее время сгонять вручать пивные премии в Германии – непонятно.

Впрочем, для этого же у Кличко и сидит штат экспертов. Чтобы пояснять непонятливому простому народу: Кличко молчит, ибо он – конструктивный. А такие люди, мол, словами не разбрасываются. Вон посмотрите на рейтинги – они растут в заоблачную высь.

С другой стороны, существует мнение, что на самом деле предполагается сделать из Кличко «Януковича с человеческим лицом». То есть – простого рубаху-парня из народа. И на первых этапах раскрутки так и было. Однако по каким-то непонятным причинам общения Кличко с народом становилось все меньше и меньше.

Почему? Возможно, из-за неудач в публичных выступлениях. Или из-за неудачного ролика Кличко, в котором он, агрессивно тыкая пальцем, звал украинцев на митинг оппозиции в Киеве. Однако, ведь на ошибках учатся все политики. И Кучма, И Янукович, и Тимошенко с Яценюком – все прошли этот этап.

Кстати, у Кличко, упиваясь собственно славой и «тепличностью», в последнее время явно переборщили, нарисовав президентский рейтинг лидера «УДАРа» выше, чем у самого президента Януковича. А такие игры могут и не простить в украинской политике.

Во-вторых, Кличко не должен брать на себя никакой ответственности

Задача Кличко – дотянуть до 2015-го года «белым и пушистым», без провалов в избирательных кампаниях. И главное – без провалов в реальном управлении. Посему в Киеве и не проводятся выборы мэра. А если все же соберутся на выборы – то Кличко на них не пойдет. Они же будут внеочередными. Да и нет у мэра реальных полномочий. Не то, что у президента. Вот основные «заготовки» технологов Кличко. И правильно – Кличко уже два раза проиграл мэрскую кампанию. Еще не хватало, чтобы кто-то додумался ему прилепить ярлык «Первый непроходной».

Никакой ответственности не берет на себя Кличко и в Раде. В основном – одни пустые заявления. Если же говорить о февральском или июньском блокированиях, то это решались кулуарные вопросы олигархов. По контролю над «штыками» в «большинстве» или НДС-векселям. Но это – другая история.

Правда, один «прокол» в «УДАРе» все же допустили – умудрились проиграть выборы в провинциальном Василькове. Где «поле боя» показало реальные рейтинги Кличко и его поддержку. Сейчас эту скользкую тему стараются максимально замалчивать.

В-третьих, позиция партии «УДАР» и Кличко постоянно должны, как в старом анекдоте, колебаться вместе с линией партии – запросами общества в стиле «хлеба и зрелищ»

К примеру, общество не поняло, зачем «тушек» пинками выгонять из зала – «ударовцы» сидят на месте. Потом общество начало возмущаться слабостью и болтовней оппозиции – «УДАР» на месяц заблокировал трибуну. Заодно, как клевещут злопыхатели, и вопросы спонсоров порешали.

Народу надоело блокирование – Кличко ничего не блокирует, в отличие от «Батькивщины».

Народ захотел зрелищ и подзаработать хлеба – Кличко уже в рядах акции «Вставай, Украина!». Общество устало от «клоунов» – Кличко первым унес ноги.

Обществу скучна тема Тимошенко – Кличко молчит. Общество захотело конструктива от оппозиции – Кличко в поте лица занимается евроинтеграцией с властью.

Общество не определилось, надо ли оппозиции общаться лично с Януковичем – Кличко на Банковую не пошел.

Иными словами, Кличко не формирует никакой идеологии и повестки дня в обществе. «УДАР» - это как бы перманентный приспособленец.

Впрочем, Кличко еще может блеснуть креативом перед выборами. К примеру, провести боксерский бой с неким однофамильцем Януковича. Было бы весело. Особенно для молодежи. Да вот на Банковой, опять-таки, могут шутку не понять.

Нет, конечно, с точки зрения «гениальных» технологов и спонсоров, раскрутка Кличко проводится совершенно правильно. И даже якобы рейтинг растет. Среди молодежи, конечно, растет – только молодежь на выборы не ходит – как в Василькове.

…И, все же – что должно получится из Кличко в итоге? Из него хотят вырастить второго виртуального Тигипко, как в 2009-м, – некую альтернативу Януковичу? Ну, так Сергей Леонидович и процессы в экономике понимал, и говорить умел... Так что, как бы не вышло так, что в 2015-м из Кличко получится вторая Королевская. Со всеми вытекающими последствиями…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»