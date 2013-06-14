Фобии Яценюка

Итак, все оппозиция отрапортовала, что объединительный съезд "Батькивщины" состоится в субботу, 15 июня, на Михайловской площади в Киеве.

Традиция проводить формальные мероприятия на свежем воздухе давно понравилась людям Тимошенко: 30 июля 2012 года они сделали съезд во дворе партийного штаба БЮТ на столичной улице Туровской.

Я не зря упомянул тот съезд годичной давности. Вот слова первого заместителя председателя "Батькивщины" Александра Турчинова: «на съезд делегированы 148 человек». Вот результаты избрания президиума: руководить съездом стали Турчинов, Яценюк, Тарасюк, Соболев, Кириленко, Немыря, Ярослав Федорчук, Сергей Луценко.

Выходит, раскладка по съезду год назад, такова: люди Тимошенко плюс Яценюк (один от «Фронта змін»), плюс Сергей Луценко как декоративная фигура – брат Юрия.

Слова «Федорчук» и «на съезд делегированы 148 человек» следует рассматривать в одном ряду.

Ярослав Федорчук, 77-летний заместитель председателя «Батьківщини» по оргработе, бывший аппаратчик Ивано-Франковского горкома КПСС, отвечал за выбор депутатов, пока еще работает с региональными парторганизациями.

В нынешней прессе можно найти несколько оценок завтрашнего съезда, среди которых превалируют такие:

- под Яценюка создают должность председателя политсовета партии;

- Яценюк становится лидером «Батьківщини» под обязательство работать на освобождение Тимошенко;

- Тимошенко остается формальным руководителем партии, но в ее устав вносятся изменения, согласно которым "в случае невозможности главы партии выполнять свои обязанности… полномочия лидера партии переходят к главе политсовета»;

- новый устав «Батьківщини» готовит Павел Петренко, нардеп, близкий к Яценюку. Ему поставили задачу: сделать так, чтобы ничего тому не мешало принимать единоличные решения, руководить партией в период между съездами;

- при этом депутат Андрей Сенченко, выступающий против Яценюка, заявляет, что как у главы политсовета, у Яценюка особых полномочий не будет, только собирать и вести политсовет;

- Яценюк уже сейчас принимает решения самостоятельно, не считаясь с мнением партийцев;

- Яценюк вместе со своим соратником Николаем Мартыненко планируют захватить контроль над региональными организациями «Батьківщини», в первую очередь – над столичной, расставить своих людей. Задача такова: заменить всех нынешних региональных руководителей «Батьківщини» на людей Яценюка-Мартыненко и обязательно НАКАНУНЕ выдвижения единого кандидата на президентских выборах;

- «Фронт змін» после объединения будет ликвидирован.

Как относится ко всем этим информациям?

В каждой из них часть правды.

А вместе – складывается следующая картина.

Самое главное, и я не устаю повторять об этом не первый год – нет никаких оснований называть политические проекты Тимошенко и Яценюка «демократическими».

Партии, где решения принимает единолично лидер этой партии – называются тоталитарными. То, что часть политиков и часть журналистов называют политические проекты Тимошенко и Яценюка «демократическими», вводит в заблуждение не Запад, где их демократами называют совсем по другой причине – это вводит в заблуждение общество.

Яценюк действительно пытается добиться лояльного к нему состава делегатов на завтрашний съезд «Батьківщини». Ему действительно хочется получить полномочия, которые ему выписывает Петренко.

После этого Яценюк действительно сделает все возможное и невозможное, чтобы «мытьем и катанием», «паяльником и утюгом», «скипидаром и патефонными иголками», «кнутом и пряником» поменять руководителей региональных организаций на лояльных лично ему. Нынешнюю ситуацию он использует, чтобы выбросить за борт не только людей Тимошенко, но и собственный кадровый балласт.

Яценюк и есть главная «тушка» Украины. Не для власти. Для людей, которых он рекрутировал во «Фронт змін», использовал, а тепер выбрасывает.

Но как все пройдет на съезде, мы узнаем только завтра.

Только завтра мы увидим, каких людей на съезд к Яценюку «пригнал» Ярослав Федорчук.

Дело в том, что против Яценюка работает старая гвардия. Опыт у которой – как множить на ноль усилия не политического ребенка Яценюка, а секретарей ЦК КПУ.

Потому моет произойти все, что угодно.

Федорчук совместно с Александром Турчиновым могут так подобрать депутатов, что Яценюка на съезде даже руководителем поселковой организации «Батьківщины» не выбрали бы, не то, что главой политсовета.

Но Турчинов с Федорчуком станут рисковать, только в том случае, если ощутят политическую поддержку Тимошенко.

Есть ли она?

Турчинов и Федорчук – это не те люди, которые будут сдаваться в плен и сдаваться без боя.

Они понимают, что их главный ресурс: это кадры на местах, это региональные руководители.

В этом вопросе аппаратная выучка Федорчука как бывшего партаппаратчика «схлестнулась» с аппаратной выучкой комсомольца Николая Мартыненко.

Пока Яценюк и Мартыненко победить не могут. Но на многочисленных встречах у Федорчука получается представить Яценюка и Мартыненко втесавшимся в доверие к Тимошенко «варягами», которые «Батьківщину» используют, «поматросят» и «бросят».

Интересно, что исходя из этих обстоятельств, Яценюк и Мартыненко загодя продумывали и альтернативный план. Если бы со съездом не срослось», то в Киеве планировалось альтернативное собрание: «совещание политсоветов всех областных партийных организаций «Батьківщина».

Понятно, что проведение такой тусовки юридически безграмотно и политически бессмысленно. Это – я для примера говорю – все равно, что при живой КПСС (где в роли КПСС выступает «Батьківщина»), проводить всеукраинское совещание председателей облсоветов.

Потому что люди Тимошенко и – пока еще – люди Федорчука, в отличии Яценюка и Мартыненко, обладающие реальным, а не фиктивным авторитетом среди бютовских партийцев в регионах, быстренько поставят на место любой «политсовет», объяснив ему, исходя из принципов демократического централизма, что любой такой совет должен подчиняться внутрипартийной демократии, а она – не Яценюк.

Поводов для конфронтации – сколько угодно.

Яценюк явно дурачит Тимошенко: в ответ на ее заявление от 29 мая 2013 года, в котором она призывает оппозицию и власть прекратить митинги, Яценюк 31 мая 2013 года заявляет в Донецке, что «Тимошенко верит в победу оппозиции, поэтому акции "Вставай, Украина!" будут и дальше проходить по стране».

Допускаю, что по-другому Яценюк ответить не мог, ибо иначе получалось бы, что он «служит шестеркой» у Тимошенко, в ответ на ее команду просто берет под «козырек».

Но все дело в том, что партийные ветераны бютовского движения и ожидают от него беспрекословного выполнения приказов старшего начальника. Юлии Владимировны Тимошенко.

Эти «партийные мазохисты» готовы стерпеть от Тимошенко все, что угодно, и научились переносить ее прихоти, колебания партийной линии, в обмен на вполне реальные жизненные блага. Но тащить на своей шее к власти «молодого та раннього» Яценюка, у которого толпа своих голодных активистов на плечах висит?

А ветеранов Федорчука, спрашивается, куда?

На свалку?

В машину для измельчения бумаг?

Они тоже считают, что они еще в силе и они тоже - без запасных аэродромов?

Ситуация смешна, анекдотична, но, увы, типична для тоталитарных партий.

Вывод со всего сказанного таков: Яценюк собиранием в Киеве альтернативного сборища под названием «совещание политсоветов всех областных партийных организаций «Батьківщина» - даже если он решится его провести - ни одной своей актуальной политической задачи не решает.

Его фобии остаются.

Фобия номер один. Яценюк не может себе позволить, боится открытой и принципиальной дискуссии на съезде «Батьківщини». Он не готов оппонировать ветеранам бютовского движения, не воспринимающим его как политического лидера, и, тем более, как партийного номера один.

Яценюк вообще не готов выступать, ПУБЛИЧНО доказывать свою правоту в зале, не подготовленном его партайляйтером Николаем Мартыненко. Поэтому, чем кулуарнее пройдет съезд, тем это легче, более приемлемо для Яценюка.

Фобия номер два. Яценюк не знает, что ему лучше отвечать на простой и очевидный вопрос: о будущей раскладке должностей в любовном политическом «треугольнике» «Кличко-Тягныбок-Яценюк» и – самое главное – где в этом «треугольнике» место для Тимошенко.

Фобия номер три. Яценюк не знает, что ему лучше отвечать на простой и очевидный вопрос: что ему делать, куда бежать, если вдруг накануне президентских выборов 2015 года Тимошенко выходит на свободу?

Это самый страшный ужас Яценюка и самый его ужасный страх.

Ведь абсолютно понятно, что всегда, на всех этапах своей биографии, Тимошенко в первую очередь политически «убивала», политически уничтожала – только «своих». Тех, которые ее считали своей. Начиная с февраля 2005 года – Петра Порошенко. Начиная с марта 2005 года – Виктора Ющенко. Арсений против этих «титанов» украинской политике – школьник.

Яценюк знает, что попытки его ответов на последние две фобии обязательно используют против него «заклятые друзья» Кличко и Тягныбок, да и сама Тимошенко.

Осознание этого парализует волю Яценюка, который мечется, не зная, какой правильный ответ выбрать, и от того не выбирающий вовсе.

И все это накладывается на особенности характера Арсения Петровича Яценюка как физического лица: нарцисса, влюбленного в себя, но неуверенного в себе, подозревающего (не без оснований) многих в политической измене, склонного к истерике и завидующего рейтингоносителям Тимошенко, Кличко и даже Тягныбоку.

Даже если у Яценюка сработает сценарий изменений в устав «Батьківщины» (13 июня 2013 года Сергей Власенко отказался отвечать на вопрос, какую должность займет Яценюк после съезда), даже если Арсений продавит через голосование эти изменения, для него еще ничего не закончено.

Внимательно перечитаем:

Тимошенко остается формальным руководителем партии, но в ее устав вносятся изменения, согласно которым "в случае невозможности главы партии выполнять свои обязанности… полномочия лидера партии переходят к главе политсовета».

А если Тимошенко выходит на свободу и говорит Арсению: все, кролик-котик, я выполняю свои обязанности! Так что кыш с трона!

Вот здесь, а не в поведении в этом момент Олега Медведева, который просто не будет знать, что ему делать, и находится главная интрига.

Вариант первый. Если Арсений выполнит команду «кыш»? На этом его политическая карьера бесславно и кончится.

Вариант второй. А что, если к моменту выхода Тимошенко из Качановки, Мартыненко «пересилит» Федорчука, и, вместе с Яценюком, поменяет региональных гауляйтеров «Батьківщины»?

Получится тогда, что Тимошенко уже на свободе, но в собственной партии никого не контролирует!

Что дальше?

Арсений выслушает от Тимошенко кучу комплиментов о том, агентом каких местных и потусторонних сил он является, узнает о себе столько нового, как никогда в жизни.

Конечно, Тимошенко после этого будет «кушать» Яценюка кусками, рвать его больше, чем судью Киреева и прокурора Кузьмина вместе взятых. Но как ей вернуть управляемость над своим проектом, над собственным джином, который Мартыненко поместил в лампу клиента Алексея Дурнева? Конечно, было бы забавно посмотреть на Тимошенко, если бы Яценюк и Мартыненко не занимались бы мелочевкой, а просто бы перекупили ее регионального руководителя – Ярослава Федорчука. Но это уже из сферы ненаучной политической фантастики.

Вячеслав Пиховшек