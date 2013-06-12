На украинском авторынке скоро всплывут европейские «утопленники» (видео)

Затопленные во время наводнения в Европе автомобили будут завозить тысячами, прогнозирует ТСН.

Традиционно подмоченные авто европейские владельцы сбывают по дешевке. А перекупщики охотно везут машины в Украину, Россию и Беларусь. Потенциальным покупателям, конечно, о горькой судьбе машин ничего сообщать не будут. Особенно активно будут продавать новые, не обкатанные авто. На них захотят обогатиться некоторые серые дилеры.

Подержанные машины будут продавать на авторынках, через объявления в прессе и на специализированных интернет-сайтах.

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Отечественные умельцы "утопленников" просушат и отремонтируют, но на станциях техобслуживания предупреждают - такие машины будут постоянно ломаться, а некоторые даже могут загореться.

Уже сейчас очевидно, что речь идет о тысячах автомобилей. Таким образом, последствия наводнения в Европе вот-вот станут украинской проблемой.

То, что машина долго плавала, можно сразу и не увидеть, но удастся почувствовать - по запаху. Специалисты советуют принюхиваться к запаху в салоне, потому что "утопленники" пахнут болотом. Если при покупке возникли подозрения, эксперты советуют не лениться и заглядывать во все щели, отодвигать кресла и коврики. Искать следует плесень, сырость и ржавчину. Это - показатели того, что автомобиль "плавал".