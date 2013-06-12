В магазин курительных смесей бросили дымовую шашку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, сегодня, 11 июня, в 12.45 по спецлинии «102» поступила информация о том, что в магазине на улице Пушкинской в Одессе - задымление. Сотрудники Приморского райотдела милиции, которые прибыли на место происшествия, установили, что неизвестные граждане бросили кустарно изготовленную дымовую шашку в помещение магазина, торгующего курительными смесями, после чего скрылись на автомобиле.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС и потушили возгорание.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, ведется поиск подозреваемых.