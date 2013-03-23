“Свобода” откликнулась на массовое уничтожение собак

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Кошулинского.

Как отмечается в сообщении, Р.Кошулинский обратил внимание на то, что в последнее время в Украине участились случаи жестокого обращения не только с бездомными, но и с домашними животными. Он также напомнил об активизации через социальные сети деятельности групп так называемых «догхантеров». «Хуже всего, что это страшное и недопустимое явление сегодня распространяется среди молодых людей, детей», - подчеркнул политик.

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Р.Кошулинский сообщил, что, реагируя на обращение Западноукраинского общества защиты животных, он, вместе с народными депутатами фракции «Свобода» Ириной Фарион, Юрием Михальчишиным, Анатолием Витовым и Андреем Тягнибоком, зарегистрировал в парламенте этот законопроект, призванный усовершенствовать правовые механизмы регулирования защиты животных от жестокого обращение и соблюдение правил содержания животных.

Народные депутаты отметили, что необходимость внесения изменений в Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях предопределена, в первую очередь, сложностью разграничения жестокого обращения с животными, что квалифицируется как преступление, предусмотренное ст. 299 УК Украины, и административного правонарушения, предусмотренного ст. 89 КУоАП.

В действующих редакциях ст. 299 УКУ и ст. 89 КУоАП, которые имеют одинаковое название - «Жестокое обращение с животными», отсутствуют существенные признаки для их разграничения. Это предопределяет разную судебную практику при квалификации соответствующих действий, а следовательно, нарушает принцип справедливости. «Нормы действующего законодательства создают ситуацию, при которой лицо за одно и то же действие может нести два разных вида ответственности», - отметил Р.Кошулинский.

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Он объяснил, что законопроектом предлагается четко разграничить: уголовной ответственности подлежит жестокое обращение с животными, их истязание и умерщвление, а административной – нарушение правил содержания и обращения с животными. При этом «жестокими методами» определяются «причинение побоев, лишение еды или воды, влияние термических факторов или химических веществ».

Политик также призвал общественные зоозащитные организации предоставлять свои предложения относительно совершенствования украинского законодательства, регулирующего отношения человека с животным миром.