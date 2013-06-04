Главное за день: обзор топ-новостей
Газпром намекает, что Украине скидки не светят. Рада не поддержала объединение должностей мэра Киева и председателя КГГА. Папа Римский не приедет в Украину.
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Газпром: Снижение цены на газ для Украины контрактом не предусмотрено
Газпром заявляет, что действующим контрактом снижение цены на газ для Украины не предусмотрено.
«Большая вода» прошла через Прагу - стихия ослабевает
Стихия отступает, защитные барьеры выдержали натиск стихии.
Газпром - о вероятности иска к Украине: Лучше в ЗАГС, чем к прокурору
Российский газовый монополист «Газпром» будет действовать в соответствии с заключенным в 2009 году контрактом в вопросе недобора Украиной газа.
Двое судей КС считают решение о киевских выборов неправильным
Двое судей Конституционного суда Украины критикуют работу своего органа и считают решение по киевских выборов неправильным.
Янукович готов выступать в ВР с посланием, но есть «открытый вопрос»
Президент Украины Виктор Янукович готов лично представить в Верховной Раде свое Ежегодное послание о внутреннем и внешнем положении Украины.
В четырех районах Киева отключат горячую воду (адреса)
Без горячей воды останутся жители Шевченковского, Соломенского, Подольского и Оболонского районов
Янукович о Таможенном союзе: Я хотел бы, чтобы никто нас не пугал
Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает, что власти намерены строить отношения со странами Таможенного союза с целью создания условий для роста национальной экономики.
Рада не поддержала ни одного проекта объединения должностей мэра Киева и председателя КГГА
Верховная Рада не поддержала ни один законопроект относительно объединения должностей главы столичной городской госадминистрации и руководителя Киевсовета.
Определен календарь футбольной Премьер-лиги на сезон 2013/14
В конференц-зале киевского отеля «Опера» состоялась жеребьевка календаря чемпионата Украины по футболу сезона 2013/2014 рр. среди команд Премьер-лиги.
Папа Римский не приедет в Киев праздновать крещение Руси
Папа Римский Франциск отправит посланника на празднование 1025-летия крещения Киевской Руси в августе, а сам в этом году ехать в Украину не планирует.