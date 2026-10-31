Какой смартфон среднего класса выбрать в 2026 году: эксперты составили топ лучших

В перечень вошли устройства от Samsung, Xiaomi, Motorola и Honor.

Эксперты GSMArena обновили рейтинг лучших смартфонов среднего класса на 2026 год. В него вошли модели, которые предлагают удачное сочетание производительности, качества камер, автономности и возможностей экрана. В этот раз внимание уделили устройствам стоимостью 300 и 400 евро.

Редакция разделила подборку на несколько ценовых категорий, поскольку даже разница в €100 в среднебюджетном сегменте может существенно повлиять на характеристики смартфона. В список вошли модели от Samsung, Xiaomi, Motorola и Honor.

Лучшие смартфоны стоимостью около €300 (~16 000 грн)

Главной рекомендацией в этой категории стал Poco X8 Pro. У него прочный корпус, качественный OLED-экран с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, достойные камеры, высокая автономность и производительность, которая сохраняется даже при длительных нагрузках.

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Изначально эксперты ожидали, что фронтальная камера станет слабым местом устройства, однако она оказалась вполне достойной. Тем не менее смартфону не помешала бы 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом, но такие решения Xiaomi оставляет для более дорогих моделей.

Motorola Edge 70 Fusion подойдет тем, кто ищет легкий и прочный смартфон. Устройство оснащено OLED-экраном с разрешением выше стандартного, частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR. Эксперты также отметили достойную производительность, хорошее качество снимком, в том числе с фронтальной камеры, и продолжительное время автономной работы.

При этом в европейской версии смартфона установлена батарея емкостью 5200 мАч, тогда как на большинстве других рынков доступен вариант на 7000 мАч.

Еще одним интересным вариантом стал Galaxy A57 от Samsung, который внешне и по ощущениям практически не уступает смартфонам флагманской серии Galaxy S. Он получил тонкий и легкий корпус с защитой IP68, яркий Super AMOLED+ экран с поддержкой HDR10+ и внушительную автономность.

Отдельно обозреватели похвалили основную и фронтальную камеры, а также программную поддержку: компания гарантирует шесть крупных обновлений операционной системы. В то же время по производительности Galaxy A57 уступает конкурентам в списке.

Лучшие смартфоны стоимостью около €400 (~21 000 грн)

В следующей ценовой категории редакция GSMArena отдала первое место Poco X8 Pro Max. Его главным преимуществом стала батарея емкостью 8500 мАч, которая обеспечивает одну из лучших показателей автономности среди протестированных смартфонов. Устройство также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и обратную зарядку.

Модель работает на процессоре Dimensity 9500s и оснащена ярким AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Основная камера на 50 Мп отлично справляется со съемкой днем и ночью, а производительности хватит даже для требовательных игр. Из минусов – отсутствие отдельной телефотокамеры и простенькая сверхширокоугольная камера.

В список также попал Honor 600. Смартфон выделяется тонким и легким корпусом с защитой IP68/IP69K, ярким дисплеем и хорошей основной камерой, которая делает качественные снимки даже при недостаточном освещении. Еще среди преимуществ – продолжительное время работы, быстрая зарядка и шесть лет обновлений программного обеспечения.

Однако у модели нет отдельного телеобъектива, а динамики не впечатлили экспертов качеством звучания.

Третьим рекомендованным устройством стал Motorola Edge 70. Его сильными сторонами оказались премиальный дизайн, тонкий корпус, продвинутая защита от воды и падений, а также качественный OLED-дисплей. Эксперты положительно оценили автономность, скорость зарядки и возможности всех трех камер, в том числе фронтальной.

Кроме того, смартфон работает на чистой версии Android с дополнительными функциями на базе ИИ. Главным компромиссом стала производительность процессора среднего класса.

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