Папа римский не приедет в Киев праздновать крещение Руси

Об этом рассказал председатель Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук.

"Он получил от нас приглашения (посетить Украину. - ред.). Из того, что мне известно на сегодняшний день, визита Святейшего отца в Украину, в частности в этом году, не планируется, - сказал он на пресс-конференции 4 июня. - Вместо этого у нас есть точная информация, будет назначен личный папский легат на наше празднование".

1025-летие крещения Киевской Руси планируют официально отмечать в конце июля, однако Украинская Греко-Католическая Церковь будет праздновать его 18 августа. Это соответствует древней киевской традиции, тогда как объединение годовщины крещения с днем ​​памяти равноапостольного князя Владимира, по словам Святослава Шевчука, является московской традиции.

В апреле депутаты оппозиционных фракций зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления о приглашении на празднование 1025-летия крещения Киевской Руси папы римского Франциска и вселенского патриарха константинопольского Варфоломея.

ВВС Украина