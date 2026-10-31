Эвакуированные из оккупированных Олешек уже на подконтрольной Украине территории (видео)

Эвакуированные люди прибыли автобусами через Беларусь.

Эвакуированные из Олешек и окружающей общины украинские граждане уже пересекли границу Украины на Черниговщине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, состоялась гуманитарная операция по спасению людей в оккупированном городе Херсонской области.

"Была установлена ​​тишина на Херсонском направлении, и в это время были разминированы дороги в Олешки, доставлены гуманитарные грузы. Рассчитываем, что гуманитарный доступ к Олешкам будет оставаться", - отметил он.

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Президент заверил, что эвакуированным будет оказана необходимая помощь, и подчеркнул, что правительственные структуры и все привлеченные областные и местные власти должны эффективно сработать и помочь людям адаптироваться.

"Спасибо американской стороне и первой леди Америки Мелании Трамп за посредничество. Горжусь нашими Силами обороны Украины, которые защищают наше государство и с честью гарантировали условия безопасности для гуманитарной операции", - обратился Зеленский.

Также он поблагодарил омбудсмана Украины Дмитрия Лубинца и его команду за реализацию миссии, а еще - журналистов, политических и общественных лидеров и тех, "кто привлекал глобальное внимание к тематике Олешек и настоящей гуманитарной катастрофы на временно оккупированной Россией территории Украины".

"Когда есть внимание мира, есть спасение людей. Нужны и последующие деэскалационные шаги и реальное приближение мира", – сказал президент Украины.

Эвакуация из Олешек: что известно

Как сообщал УНИАН, накануне украинская делегация прибыла в Олешки. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что начались эвакуация и раздача гуманитарной помощи. Режим тишины продолжается. На видео, которое выложил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, видно, что жители радуются и плачут.

Также Арахамия сообщил, что большинство людей попросились на украинскую территорию. Депутат рассказал, что украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу. Оттуда они вылетят самолетами в Беларусь, а дальше на автобусах доберутся домой.

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