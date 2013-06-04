Газпром: Снижение цены на газ для Украины контрактом не предусмотрено
Газпром заявляет, что действующим контрактом снижение цены на газ для Украины не предусмотрено.
Действующим контрактом не предусмотрено снижение цены на российский газ для Украины, уменьшение цен возможно только вне рамок контракта.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель главы «Газпром», генеральный директор компании «Газпром экспорт» Александр Медведев на пресс-конференции в Москве.
«Контрактом не предусмотрено изменение цены», - сказал Медведев, отвечая на вопрос УНИАН, при каких условиях «Газпром» может пойти на снижение цены газа для Украины в условиях, когда цены на российский газ ниже для европейских стран.
В то же время он подчеркнул, что «теоретически цена может измениться», но это может произойти вне рамок контрактных договоренностей.
Медведев отметил, что кому-то кажется в Украине, что действующий газовый контракт плохой, но этот документ подписан в 2009 году и в нем указана формула цены.
«На тот момент цена по этому контракту была ниже среднеевропейской, индексация, заложенная в контракт, в каждом случае работает по-разному, и она выбрана украинскими коллегами, совместно с нами подписана и привела к определенной динамике цен», - сказал он.
«Что написано пером - не вырубишь топором», - подчеркнул Медведев.
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Он считает, что нельзя занимать позицию «когда мне хорошо - я люблю контракт, а когда мне не очень хорошо - я хочу контракт поменять».
По его словам, ценовые показатели могли развиваться по-другому, если бы цены на нефть шли в другом направлении.
Он отметил, что сейчас снижение цены на нефтепродукты имеет «глубокое отражение» для Украины - сильнее, чем во многих европейских контрактах».
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 23 мая утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.
Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.
Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украина» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составила более 406 долларов США за тыс. куб. м.
В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.
Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.