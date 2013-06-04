Рада не поддержала объединение должностей мэра Киева и главы КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О столице Украины — городе-герое Киеве” (относительно объединения должностей председателя КГГА и председателя Киевского городского совета), внесенный народными депутатами из фракции “УДАР” Виталием Кличко, Виталием Ковальчуком и Валерием Карпунцовым, проголосовало всего 168 из 400 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали фракции Партии регионов и КПУ.

Этим законопроектом предусматривалось, что Президент Украины назначает мэра Киева председателем КГГА.

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За другой законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О столице Украины — городе-герое Киеве” (относительно назначения на должность председателя КГГА исключительно лица, избранного Киевским городским головой) проголосовало только 167 из 402 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом также предусматривалось исключить норму, по которой исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, параллельно исполняющая функции государственной исполнительной власти в городе.

Также ВР не поддержала законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О столице Украины — городе-герое Киеве” (относительно восстановления целостной системы местного самоуправления в городе Киеве). За этот проект проголосовало 168 из 401 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. Законопроект внесли на рассмотрение ВР депутаты от “Батькивщины” Вячеслав Кириленко и Ксения Ляпина.

Проектом предусматривалось, что на должность председателя КГГА Президент Украины назначает лицо, избранное Киевским городским головой.

Кроме того, ВР отклонила законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О столице Украины — городе-герое Киеве” (относительно порядка образования районных советов). Документ поддержали всего 164 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законопроектом предусматривалось образовать районные советы по решению территориальной общины Киева, принятому путем проведения местного референдума.