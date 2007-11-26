Пропаганда фашизма и отрицание Голодомора – близкие понятия

Реплика с форума

Вот есть несогласные с тем, что в Украине собираются ввести уголовную ответственность за публичное отрицание Голодомора…

Только не надо спекулировать и проецировать нынешние политические заморочки на Великий Голод.

НКВД преднамеренно организовала страшный голод в Украине в 32–23 годах – таки из Москвы, но своих Иуд в УССР тоже хватало. Потому что к тридцатым годам в результате нэпа хозяйственные украинские крестьяне потихоньку поднялись и стали жить зажиточно. А в начале тридцатых начался массовый загон в колхозы. Батрак, у которого ничего нет, мог "іти до купи". А украинский хозяин, который все, что нажито, должен был отдать в колхоз, – понятно, не хотел идти в колхозы. Такая подстава под Советскую Власть!!!

Вот чтобы просто в прямом понимании вырезать, выморить таких несогласных, таких опасных для власти богатых украинцев и их детей (потенциальных националистов) и был организован Голод.

При голоде от засухи, как в Поволжье, вся страна помогала голодающим. А Голодомор в Украине – совсем другое. Власть знала о том, к чему привели нормы по хлебозаготовкам и черные доски – к каннибализму, и НИЧЕГО не делала, чтобы это предотвратить. Выводы понятны.

Аналогично – голод в 1946–1947 годах: мои родители рассказывали, что в селах ели борщ из лебеды (вода, буряк и лебеда), а по железке эшелоны с зерном шли в Германию – социализм поддерживать.

И правильно предлагают – ввести уголовную ответственность за публичное отрицание Голодомора. В Германии, кстати, публичное осуждение злодеяний фашизма не раскололо нацию.

Тім, с форума