В Крыму впервые родился жираф

Как сообщила корреспонденту УНИАН по телефону супруга создателя парка Олега Зубкова Оксана, малышу, появившемуся на свет у привезенных в Крым из Танзании Леди и Красавчика, дали кличку Занзибар.

«Родился первый жираф в независимой Украине. Единственное рождение в советской Украине было в харьковском зоопарке», - сказала Зубкова.

Рост Занзибара составляет около 1 метра 70 сантиметров, вес - 55 килограммов.

«Малыш чувствует себя хорошо. Мама быстро его привела в чувство после рождения, вылизывала. Самое главное – кормит», - сказала Зубкова.

Как сообщал УНИАН, сафари-парк открылся 21 апреля 2012 года в Белогорском районе АРК.