В Крыму впервые родился жираф
23:35, 27 мая 2013Разное
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Первый за годы независимости Украины жираф родился в эти выходные в сафари-парке «Тайган» в Крыму.
Как сообщила корреспонденту УНИАН по телефону супруга создателя парка Олега Зубкова Оксана, малышу, появившемуся на свет у привезенных в Крым из Танзании Леди и Красавчика, дали кличку Занзибар.
«Родился первый жираф в независимой Украине. Единственное рождение в советской Украине было в харьковском зоопарке», - сказала Зубкова.
Рост Занзибара составляет около 1 метра 70 сантиметров, вес - 55 килограммов.
«Малыш чувствует себя хорошо. Мама быстро его привела в чувство после рождения, вылизывала. Самое главное – кормит», - сказала Зубкова.
Как сообщал УНИАН, сафари-парк открылся 21 апреля 2012 года в Белогорском районе АРК.
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