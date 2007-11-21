Аквапарк в пустыне: вода дорогая, но есть надежда на прибыль

В аризонской пустыне в 25 километрах от города Финикс (Phoenix) планируется построить аквапарк, который будет функционировать круглогодично. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Развлекательный комплекс разместится на участке площадью 50,5 гектара. Чтобы заполнить аквапарк при открытии, потребуется 198 миллионов литров воды, а затем ежегодно - около 380 миллионов литров.

Благодаря проекту будет создано 7,5 тысяч новых рабочих мест. Авторы проекта считают, что высокая стоимость воды окупится будущим потоком посетителей.

Значительная часть штата Аризона, столицей и крупнейшим городом которого является Финикс, приходится на горы и пустыни. На северо-западе Аризоны расположена пустыня Мохаве (Mojave) площадью 35 тысяч километров.