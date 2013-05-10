Из-за военно-исторической реконструкции в Киеве будут проблемы с трафиком

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что завтра, 11 мая, с полудня на улице Краснознаменной, 188 «Пирогово», состоится реконструкция исторических событий под названием «Большая Победа. Май-45-го».

В связи с проведением международного военно-исторического фестиваля возможны осложнения в движении транспорта по улице Заболотного, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева.

Госавтоинспекция просит водителей не парковать транспорт с нарушением ПДД, в частности на проезжей части на подъезде к объекту проведения мероприятия, быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, прежде всего временно установленных.