Оппозиция стала в «позицию»

Если наблюдать за действиями нашей оппозиции, постоянно создается ощущение какой-то сюрреалистичности всего происходящего. Вроде оппозиция и есть, громко шумит, протестует, что-то обещает сделать – но в итоге ее действия напоминают картину старого-доброго Сальвадора Дали «Великий Мастурбатор». Такие же странные и с подсознательным подтекстом.

На прошлой неделе в парламенте произошло несколько знаковых событий. У оппозиционеров была возможность на деле продемонстрировать, как именно они выполняют обещания перед избирателями. И вообще – отвечают за те свои словесные «извержения», которые им не лень выпускать в воздух за зарплату, которую оппозиционные депутаты получают из наших с вами налогов.

Первое – голосование за отмену пенсионной реформы

Помнится, оппозиционеры много кричали и перед выборами, и после: мы отменим несправедливую пенсионную реформу. Но вечно что-то мешало. То по курортам сидели, то Раду блокировали, то что-то у кого-то «вставало».

Тест-драйв на серьезность потенциальной отмены пенсионной реформы провели 2 апреля. Не хватило нескольких голосов – причем именно оппозиции. Не голосовали такие известные «борцы против системы» как Кличко и Турчинов.

Общественности пояснили – не хотели поддерживать законопроект КПУ. А вот, мол, у оппозиции есть свой собственный, намного лучше – за него и проголосуют. Впрочем, в то время СМИ активно обсуждали «снежных террористов» и перенос даты выборов в Киеве – тема прошла как-то мимо.

Попытка №2 улучшить жизнь потенциальным украинским пенсионерам состоялась в среду. На рассмотрение оппозиция представила законопроект №1073, подготовленный нардепом от «Батькивщины» Денисовой. Голосование – и… 221 голос «за». Как и в прошлый раз, не хватило самой малости. Теперь смотрим на результаты: 2 человека не голосовало в «Батькивщине», 5 – в «УДАРе». Так что – никто в оппозиции на самом деле и не собирался отменять пенсионную реформу.

Кстати, внесение в повестку недели законопроекта №1073 – это было требование оппозиции для разблокирования Рады. В общем, «принципиальность» и ответственность перед избирателями на лицо.

Поговаривают, пенсионное законодательство в стиле «шаг назад» намерена инициировать теперь сама Партия регионов. Ближе к президентским выборам. И у власти, как показывает опыт, голосов хватит.

Второе – рассмотрение отставки правительства Азарова.

Вопрос недоверия Кабмину Азарова в пятницу также рассматривался по желанию оппозиционеров. Причем заранее было ясно, что голосов одной оппозиции не хватит. А КПУ, ситуативно желавшая «крови» Азарова, получила после торгов в марте-апреле очередные «бонусы» в Кабмине – и вновь полюбила олигархов чистой коммунистическо-таможенной любовью.

С другой стороны – голосование за отставку Азарова призвано было продемонстрировать единство оппозиции в желании побороть «злочинну владу», «уничтожающую» экономику страны. И показать – нет ли в ее рядах очередных «подсадных уток», подрабатывающих одновременно на Банковую?

Оказалось – «есть». И немало. Резолюция недоверия Азарову набрала всего 190 голосов. Не голосовало 7 депутатов из «Батькивщины» и 7 – из «УДАРА».

Самое смешное, оппозиционные фракции прямо-таки сражались в настоящем тендере лояльности к власти. Яценюк лично жал на кнопку «за», дав команду не прийти в зал семи депутатам из своего крыла «Батькивщины». А вот Кличко, как молодой политик, «попалился». Лично возглавил колону «прогибающихся» перед властью вне сессионного зала.

Кстати, Кличко, если он действительно хочет без проблем выйти во второй тур президентских выборов, стоило бы меньше так публично подставляться. Ведь не зря же вице-премьер Арбузов получил повод с иезуитской усмешкой назвать шаг Кличко «зрелым». Подтекст – понятен. Учитывая интересы разных групп влияния вокруг президента, власть может передумать ближе к 2015 году, вернув в фавориты «карманной» оппозиции Арсения Петровича.

Таким образом, за прошлую сессионную неделю Азаров должен сказать большое человеческое «спасибо» оппозиции. И проваленные законопроекты об отмене пенсионной реформе, и вопрос недоверия правительству уже не могут рассматриваться на этой сессии Рады. Плюс – оппозиция дружно поддержала все законопроекты, которые необходимы для подписания Ассоциации с ЕС.

Вот такая вот у нас оппозиция, ставшая в известную «позицию». А 18 мая, отдохнув на морях, эти люди будут требовать отставку Януковича. Ну разве не сюр?

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»