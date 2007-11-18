Россия запретила речным судам выходить в море

Морские власти РФ временно запретили выход речных судов в морские акватории, сообщил РИА Новостипредставитель Минтранса РФ.

По его словам, в воскресенье руководитель Ространснадзора Геннадий Курзенков и глава Росморречфлота Александр Давыденко разослали телеграммы капитанам портов РФ, в которых говорится, что "до выяснения причин гибели судов (в частности, в Керченском проливе) и окончания расследования, выход судов речного регистра проектов 576 и 2188 в морские акватории запрещен".

По данным управления МЧС по Краснодарскому краю, 11 ноября в Керченском проливе во время шторма разломился напополам нефтетанкер "Волгонефть-139", из него вылилось около 2 тысяч тонн мазута. Позднее затонули три сухогруза - "Вольногорск", "Ковель" и "Нахичевань". На них находилось около 7 тонн серы.

В проливе же сели на мель две баржи - "Дика" и "Деметра", а также плавкран "Севастополец". Еще одна баржа - БТ-3754 находится в дрейфе.

В Черном море встали на мель два судна: один - под флагом Грузии, второй - Турции.

12 ноября в Азовском море в районе Ейска во время шторма затонула нефтебаржа "Дон-2", которую буксировали из Порта Кавказ в порт Ростова-на-Дону.