Луценко – не «троянский конь»

Естественно, что Юрий Луценко, «помилованный» президентом Януковичем, хочет вернуться в большую политику. Но, как мне кажется, делает это не совсем продумано и даже как-то неуклюже… На это, может быть, и не стоило бы обращать особого внимания, но в обществе давно созрел запрос на активизацию новых форм сопротивления власти. И, естественно, когда произошло маленькое политическое чудо, потрясшее украинский политикум – освобождение Луценко, – то с ним, с этим чудом, связывают перспективы политического процесса.

Общество действительно ожидает плодотворных попыток собрать, сплотить оппозиционеров, хотя все понимают, что это очень непросто.

Власть, естественно, не имея серьезных аргументов в улучшении социальной и экономической жизни людей, старается ослабить недовольных и протестующих, не допустить усиления организованной оппозиции, перессорить оппозиционеров друг с другом, очернить их, уничтожить.

Банковая, как ни странно, также возлагает на Луценко определенные надежды. Видимо, полагая, что он утратил старых друзей и попытается конкурировать с нынешней оппозицией. Эта мысль сегодня активно вбивается в голову наших политиков и простых граждан.

На наших глазах происходит мощная кампания по стравливанию Луценко с оппозицией и дискредитация его имени. Кстати, это старая чекистская тактика: если не удалось сломать человека, то надо его хотя бы очернить и оклеветать.

На днях Юрий Луценко, Роман Бессмертный и Тарас Стецькив объявили о создании нового оппозиционного движения «За третью республику». Согласитесь, удивительно то, что в состав этого объединения вошли лишь политики, которые не попали в парламент и оказались вне политического процесса. СМИ уже написали, что таким образом они пытаются использовать освобождение Юрия Луценко для своего возвращения в большую политику. Я бы не был столь категоричным, но считаю, что если Луценко рассчитывает вернуться в политику, опираясь только на опыт и удачу «полевых командиров» Майдана, то его может постичь разочарование. И не только его, но и многих его сторонников. Может повториться провал многообещающего, но, увы, неудачного проекта «Народная самооборона».

Средства массовой информации связывают названные имена с такими политиками, как Александр Третьяков и Давид Жвания, которые имеют весьма специфическую репутацию в среде оппозиции…

Тем не менее, тезис о том, что Луценко – якобы «троянский конь» в оппозиционном движении, который сейчас активно разрабатывается, на мой взгляд, не имеет никаких оснований. Но то, что вчерашнего политзаключенного будут стараться использовать для раздробления и уничтожения организованной оппозиции, - у меня также не вызывает никаких сомнения.

Виктор Небоженко, политолог