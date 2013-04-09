Посольство Голландии: мы раскрасим Киев в оранжевый цвет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции заместитель главы дипломатической миссии Королевства Нидерланды в Украине Герри Виллемс.

“В апреле посольство организует много интересных и особенных событий. Мы буквально “раскрасим” Киев в оранжевый цвет, который является национальным цветом голландцев”, - сказала Г.Виллемс.

По ее словам, среди запланированных событий - фестиваль голландского кино, лекции, бизнес-семинар, фотовыставка, интерактивные мастер-классы с известным голландским шеф-поваром и голландская викторина.

Г.Виллемс отметила, что апрель всегда был особенным месяцем для голландцев, в первую очередь, в связи с празднованием Дня королевы. Она напомнила, что это национальный праздник отмечается в Нидерландах 30 апреля, начиная с 1949 года.

В 2013 году, по словам Г.Виллемс, празднование Дня королевы не будет традиционным в связи с чрезвычайным событием, которое произойдет 30 апреля. Это так называемая “смена трона”. В этот день королева Беатрикс подпишет Акт отречения престола в королевском дворце на площади Дам в Амстердаме. В этот же день состоится вступление на престол ее старшего сына короля Виллема-Александра. По словам Г.Виллемс, в результате такого конституционного шага День королевы станет Днем короля и, начиная с 2014 года, новый национальный праздник будет проходить 27 апреля, в день рождения короля Виллема-Александра.

Г.Виллемс также отметила, что Голландия занимает третье место по объему инвестиций в экономику Украины. По ее словам, на сегодняшний день в Украине работают около 250 голландских компаний или представительских компаний, в основном в сфере сельского хозяйства.