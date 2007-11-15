Черновецкий будет контролировать надписи на урнах для мусора

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о демонтаже самовольно установленных средств внешней рекламы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, этим распоряжением столичный мэр поручил коммунальному предприятию «Киевреклама» и районным госадминистрациям Киева принять меры по ликвидации незаконных рекламных носителей.

По данным первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, по всему городу специалисты насчитали около 1,5 тыс. объектов, которые подлежат демонтажу. Рекламу самовольно установили банковские отделения, общества с ограниченной ответственностью, частные предприятия, СПД, кафе, букмекерские конторы, частные клиники, магазины, супермаркеты и многие другие предприятия и организации.

Как отметил Д.БАСС, самыми популярными самовольно установленными рекламными носителями являются вывески и надписи на зданиях и сооружениях, кронштейны на стенах, информационно-сетевые знаки, баннеры, лайтпостеры, тумбы, флаги и даже урны для мусора. “Каждый незаконный рекламный объект - это потеря средств городским бюджетом. Учитывая это, Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил профильным службам Киева жестко контролировать порядок размещения рекламно-информационных средств”, - подчеркнул Д.БАСС.