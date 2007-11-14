На трассе Харьков-Ялта перевернулась маршрутка: 2 погибших, 8 раненых
15:40, 14 ноября 2007Разное
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ДТП произошло утром
В Запорожской области перевернулась маршрутка: 2 человека погибли, 8 травмированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на автодороге “Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта”.
Водитель микроавтобуса "Мерседес-Бенц 312Д", двигаясь из Запорожья в направлении пгт Степногорск, не справился с управлением, выехал на обочину встречного направления движения, где совершил наезд на опору дорожных знаков, съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии два пассажира микроавтобуса погибли, водитель и семь пассажиров получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в больницы.
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