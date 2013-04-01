Азаров предсказал период таяния снега

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с активистами, участвовавшими в ликвидации последствий обильного снегопада в Киеве.

«Есть успокаивающие факторы, которые говорят, что таяние снега не будет мгновенным и быстрым», - сказал Н.Азаров.

По его словам, это связано с тем, что на данное время в Украине установилась не очень высокая температура, а ночью, возможно, небольшая отрицательная температура.

«Это будет способствовать тому, что не будет резкого потепления, которое приводит к большим потокам воды. У нас во времени на 10-15 дней все это будет растянуто», - отметил Н.Азаров.