Азаров предсказал период таяния снега
23:01, 01 апреля 2013Разное
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Премьер-министр Николай Азаров прогнозирует, что период таяния снега в Украине составит 10 - 15 дней.
Николай Азаров встретился с общественными активистами, которые организовали систему взаимного оповещения и помощи в условиях снегопада, 1 апреля 2013 г.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с активистами, участвовавшими в ликвидации последствий обильного снегопада в Киеве.
«Есть успокаивающие факторы, которые говорят, что таяние снега не будет мгновенным и быстрым», - сказал Н.Азаров.
По его словам, это связано с тем, что на данное время в Украине установилась не очень высокая температура, а ночью, возможно, небольшая отрицательная температура.
«Это будет способствовать тому, что не будет резкого потепления, которое приводит к большим потокам воды. У нас во времени на 10-15 дней все это будет растянуто», - отметил Н.Азаров.
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