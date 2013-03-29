Как Яценюку вернуть своих «симпатиков», ушедших к Кличко?

Данные последних социологических исследований таковы: согласно результатам опроса КМИС, проведенного 6-12 марта 2013 года, Виталий Кличко намного вырвался вперед. Со своими 21% избирателей он опередил и Юлию Тимошенко (11,4%), и Арсения Яценюка (7%), и Олега Тягныбока (5%).

Картина эта печальна для всех, кроме лидера электоральных симпатий оппозиционеров.

У Кличко все хорошо по двум причинам. Первая: потому что у других плохо. Вторая: никто ничего не знает о его политических взглядах, включая самого Кличко, что позволяет Виталию свободно импровизировать в рамках, жестко выстроенных его «мозгами» – депутатами Ковальчуком и Карпунцовым. Все, что требуется от Кличко: грозно пучить глаза, собирать лоб государственными морщинами и продолжать являть собой лучезарную безмятежность.

Отвечать на все вопросы стандартно: «я за все хорошее против всего плохого, а также за все, что понадобится впредь».

Кстати, за счет визуальных признаков, на украинском политическом ринге можно протянуть довольно долго. Одна сотрудниц, близких к Виктору Ющенко, когда-то сказала, что «с заболеванием третьего президента мы утратили наш главный электоральный ресурс: его улыбку». В каждой шутке есть доля шутки. А вот ресурс Кличко – его молчание. Никто не знает, о чем он молчит, но многим кажется, что он молчит оппозиционно и многозначительно, в общем - загадочно. Многозначительное молчание – самый главный электоральный ресурс Кличко.

Я легко могу представить Украину, о которой мечтает Тягнибок или Украину Яценюка, но понятия не имею об Украине Кличко. Уверен, что пока это загадка и для самого Виталия.

Сказать, что рост политической популярности боксера радует его коллег по оппозиции – это не сказать ничего.

Легче, чем другим – Олегу Тягныбоку. Да, у него пока самый небольшой процент поддержки украинцев. Но есть, куда расти, есть стабильный избиратель, предложения по брендовым законам и понятные для фаната «Свободы» акции прямого действия.

Вот возьмем «вставай, Украина» - в регионах, контролируемых Тягныбоком, именно его активисты собирают наибольшее количество участников. При этом демонстрируется недоступная Кличко, как «либерасту» с точки зрения «Свободы», идеологическая монолитность и чистота.

22 марта 2013 года «свободовцы» Юрий Михальчишин и Ирина Фарион зарегистрировали законопроект, которым предлагается наказание в виде трех лет лишения свободы за публичное пренебрежение украинским языком как государственным. Никто этот закон выполнять не будет, но мне не ясно только одно: почему сажать предлагают только на три года, а не на десять.

По акциям прямого действия. Юрий Михальчишин объявил, что пророссийские силы в Николаеве 28 марта 2013 года ожидает не «русский марш», а «русский фарш». С учетом того, что 9 мая, День Победы, только приближается, возможностей продемонстрировать, кто такие «свободовцы» против «гнилых интеллигентов», у людей Тягныбока возрастают.

Увы, к последним причислен Арсений Яценюк. Он «попал в вилку» между электоратом Тягныбока, для которого он «интеллигент в очках», а не «боевик», и избирателями Кличко.

Что он делает в этих условиях?

Каким образом Яценюк может вернуть себе лидерство в среде оппозиции и симпатиков, ушедших к Кличко?

Вариантов немного.

Чисто по-человечески понятно состояние Арсения Яценюка, вынужденного, уж так сложилась судьба, пропускать вперед себя не искушенную интриганку Тимошенко, которая Яценюку по части «подставить на пустом месте» сто очков форы даст, а спортсмена с мутными политическими взглядами.

Что делает Арсений в отношении Виталия? Применять приемы, напоминающие тактику Юлии Тимошенко 2005 года в отношении Виктора Ющенко. Она называется «задушить в объятиях»: Юлия Владимировна тогда ежедневно «поправляла» Виктора Андреевича, добилась от него уверений, что она возглавляет лучшее правительство Украины за все время ее независимости, после чего благополучно была отправлена в отставку, а весь рейтинг Ющенко «перетек» к ней.

Яценюк должен захваливать Кличко, если хочет, чтоб их рейтинги сравнялись.

Говорить всем, какой Кличко чуть больше, чем гениальный. Объяснять всем, что, после победы на выборах, Кличко возглавит самый ответственный кусок работы: борьба с коррупцией или возрождение украинской духовности. Благо, бороться с оргпреступностью и коррупцией в Украине можно точно так же долго, как и возрождать духовность. А еще Кличко можно было бы предложить воспитание грядущих поколений. Это – как заниматься сельским хозяйством во времена СССР.

Но от Яценюка, надо сказать, не отстает и Тимошенко. Если представить себе на минуту, что та оказалась на свободе и восстановлена во всех правах, то первой ее жертвой станет не власть, а Кличко, а второй, такова жизнь, товарищ Арсений.

Я ничуть не преувеличиваю. 18 марта 2013 года швейцарское издание «Le Temps» цитирует Тимошенко – внимание – для нее является "великой честью и великой ответственностью факт выдвижения ее единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2015 года". Вот так. А вы думали, съезды, регистрации, процедуры? Интересно, а Кличко с Яценюком знают, что Тимошенко – единый кандидат на 2015 год?

Что должен подумать, узнав об этом заявлении, Виталий Кличко? Что ему приходится иметь дело с неплохими, а главное, прогнозируемыми союзниками.

Что должен делать, узнав о заявлении в «Le Temps» Арсений Яценюк? Только одно: комбинировать, как переманить на свою сторону Григория Немырю. И сделать так, чтобы он перестал пиарить на Западе Тимошенко, и начал пиарить его, Яценюка.

А еще у Кличко, у Тягныбока и у Яценюка есть мечта. Нет, не как у Мартина Лютера Кинга, а прозаичней. Каждый хочет статус главного врага власти.

Такой статус, главного врага власти можно присвоить себе самому, а можно и получить. От самой власти. Для этого надо самую малость: чтобы их посадили. Не надолго, конечно. «Окунули» этак суток на 15-ть, может на месяц. Глядишь, станешь народным героем.

Кличко не случайно не поехал в Тернополь: не захотел возлагать цветы к памятникам Бандере и бойцам ОУН- УПА.

Пока «удушение в объятиях» продолжается. Из анонса на сайте БЮТ: «28-30 березня, в рамках загальнонаціональної акції протесту «Вставай, Україно!», марші та мітинги за участі лідерів опозиції Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока відбудуться в Івано-Франківську, Тернополі та Чернівцях. П'ятниця, 29 березня, Тернопіль. О 16.00 за участю Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока рушить марш від парку Відродження (Символічна могила воїнів ОУН-УПА) до пам'ятника Степанові Бандері, де відбудеться мітинг».

А потом оперативно сработал «Укринформ». Сегодня в 16.16 сообщили, что Кличко в Тернополь не приехал. Депутат от «Удара» Игорь Побер сообщил об этом так: «Виталий приболел: у него поднялась температура».

В первый раз за 20 лет слышу, чтобы даже от необходимости возлагать цветы к символической могиле ОУН-УПА поднималась температура.

То ли еще будет?

Вячеслав Пиховшек