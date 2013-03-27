В ожидании политической посевной

Президентская кампания в Украине де-факто стартовала. Будущие участники схватки за пост главы государства осуществляют предвыборные маневры в поиске наиболее удобной позиции для официального старта. Есть основания предполагать, что они обратят внимание на аграрный электорат.

В сельской местности проживает около 14 миллионов человек – добрая треть украинских избирателей. Эти люди не только своим трудом укрепляют продовольственную безопасность Родины, но и являются скрытым резервом для претендентов на президентскую булаву. Тот из них, кто сумеет эффективно поднять на знамя вопрос эффективного использования земли, может рассчитывать на благосклонность аграрного электората. Который, отметим в скобках, на первый взгляд более дисциплинирован и сильнее подвержен влиянию, чему виной – комплекс исторических причин.

В украинском селе не работают модные политические технологии, связанные с использованием социальных сетей, а наиболее эффективным общением остается от двери к двери. Заработать авторитет здесь просто, а потерять легко. При этом не следует забывать, что лидеры общественного мнения сельского электората зачастую настроены весьма оппозиционно, по крайней мере, в центральных и западных областях Украины.

В политическом аспекте украинские крестьяне сегодня оказались бесхозными, ведь сегодня в стране нет партии, отстаивающей интересы крестьянства и фермерства. Политические романы с властью создавали проблемы тем, кто опирался на сельский электорат. Социалисты Александра Мороза вытеснены на маргинес, Народная (бывшая Аграрная) партия Владимира Литвина способна проявлять себя только в отдельных уголках страны. Бывшие красные бароны, определявшие вектор развития села в 90-х, в большинстве своем отошли от дел, уступив место новым хозяевам сельской жизни. В разных уголках нашей страны функционируют крупные аграрные холдинги с элементами западного менеджмента, с умением эффективно эксплуатировать земельные ресурсы Украины. Правда, существует проблема несовпадения интересов тех, кто использует масштабные земельные наделы, и простых украинских крестьян. Полагаю, что политики, которым окажется по силам ее разрешить, могут получить весомый результат на ближайших выборах.

Очевидно, что будущая президентская кампания станет серьезным испытанием для партии власти, которой для сохранения действующего главы государства в президентском кабинете необходимо расширение социальной базы. Электоральный заповедник на юго-востоке страны может подвести Виктора Януковича в самый неподходящий момент, как бы «региональные» пропагандисты не нагнетали тезисы о неконструктивной оппозиции. Неслучайно, что на недавнем Совете регионов глава государства развернулся лицом к крестьянам, выступив за повышение арендной платы за землю на селе, поддержав идею создания сельхозкооперативов, высказавшись за борьбу с безработицей среди сельских жителей. По всей видимости, и тему продажи земли власть в ближайшее время педалировать не рискнет, к ней она сможет вернуться только после 2015 года, в новых политических обстоятельствах.

Таким образом, на повестке дня – формирование политической силы, обладающей разветвленной и эффективной структурой, говорящей с избирателями на понятном им языке, способной аккумулировать чаяния аграрного электората, дать ответы на волнующие его вопросы, главный среди которых – вопрос собственности на землю. Не исключаю, что наша власть, располагающая административным ресурсом, склонна упрощенно воспринимать проблему мобилизации аграрного электората. Но ее представителям не стоит забывать, что живущие в селе украинцы имеют собственные представления о взаимоотношениях с властью, основанные на историческом опыте их предков. Провести сельский электорат на мякине при всей его кажущейся простоте сложно. Поэтому либо власть сработает эффективно, либо лишится этой возможности усиления своих позиций – в нынешних условиях третьего не дано.

Евгений Магда