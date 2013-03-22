Грузовик на переезде въехал в поезд: водитель погиб, вагоны сошли с рельсов

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, сегодня, 22 марта, около 12:00 в Коростене водитель грузового автомобиля IVECO, который двигался из Молдовы в Беларусь с грузом каучука, не справился с управлением и на железнодорожном переезде столкнулся с грузовым поездом.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика погиб на месте происшествия. Три пустых вагона поезда, двигавшегося по подъездному пути в сторону местного щебзавода на загрузку, сошли с рельсов.

Сейчас последствия аварии ликвидируют спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части Коростеня на специальных автомобилях.

На месте происшествия работают служба гражданской защиты и правоохранители. Выясняются подробности и причины столкновения.