Грузовик на переезде въехал в поезд: водитель погиб, вагоны сошли с рельсов

16:14, 22 марта 2013
Разное
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В Житомирской области грузовик на железнодорожном переезде въехал в грузовой поезд, водитель погиб.

Увага ДТП

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, сегодня, 22 марта, около 12:00 в Коростене водитель грузового автомобиля IVECO, который двигался из Молдовы в Беларусь с грузом каучука, не справился с управлением и на железнодорожном переезде столкнулся с грузовым поездом.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика погиб на месте происшествия. Три пустых вагона поезда, двигавшегося по подъездному пути в сторону местного щебзавода на загрузку, сошли с рельсов.

Сейчас последствия аварии ликвидируют спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части Коростеня на специальных автомобилях.

На месте происшествия работают служба гражданской защиты и правоохранители. Выясняются подробности и причины столкновения.

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