Грузовик на переезде въехал в поезд: водитель погиб, вагоны сошли с рельсов
В Житомирской области грузовик на железнодорожном переезде въехал в грузовой поезд, водитель погиб.
Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, сегодня, 22 марта, около 12:00 в Коростене водитель грузового автомобиля IVECO, который двигался из Молдовы в Беларусь с грузом каучука, не справился с управлением и на железнодорожном переезде столкнулся с грузовым поездом.
В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика погиб на месте происшествия. Три пустых вагона поезда, двигавшегося по подъездному пути в сторону местного щебзавода на загрузку, сошли с рельсов.
Сейчас последствия аварии ликвидируют спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части Коростеня на специальных автомобилях.
На месте происшествия работают служба гражданской защиты и правоохранители. Выясняются подробности и причины столкновения.