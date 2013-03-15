Honda отзывает около 250 тысяч автомобилей по всему миру
09:55, 15 марта 2013Разное
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Из-за неисправности в тормозной системе японский автомобильный концерн Honda Motor отзывает 250 тысяч автомобилей.
Под отзыв попали седаны, минивэны и кроссоверы, у которых обнаружена неисправность в тормозной системе, сообщает newsru cо ccылкой на агентство Reuters.
Под отзыв попали семь моделей. В США, Канаде, Мексике, Германии, Австралии и Новой Зеландии - Acura RL, кроссовер Acura MDX и внедорожник Honda Pilot, выпущенные между 2004 и 2005 годах.
В Японии на сервис отправляются седаны Legend, минивэны Odyssey, Elysion, которые также были выпущены в интервале между 2004 и 2005 годами и минивэн Stepwgn, который выпускался с 2005 по 2006 год.
Сообщений об авариях и пострадавших в результате неисправности в компанию не поступало.
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