Honda отзывает около 250 тысяч автомобилей по всему миру

09:55, 15 марта 2013
Разное
1300

Из-за неисправности в тормозной системе японский автомобильный концерн Honda Motor отзывает 250 тысяч автомобилей.

Под отзыв попали седаны, минивэны и кроссоверы, у которых обнаружена неисправность в тормозной системе, сообщает newsru cо ccылкой на агентство Reuters.

Под отзыв попали семь моделей. В США, Канаде, Мексике, Германии, Австралии и Новой Зеландии -  Acura RL, кроссовер Acura MDX и внедорожник Honda Pilot, выпущенные между 2004 и 2005 годах.

В Японии на сервис отправляются седаны Legend, минивэны Odyssey, Elysion, которые также были выпущены в интервале между 2004 и 2005 годами и минивэн Stepwgn, который выпускался с 2005 по 2006 год.

Сообщений об авариях и пострадавших в результате неисправности в компанию не поступало.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter