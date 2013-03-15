Для жены бизнес-партнера Януковича открыли недостроенное метро

Встреча гостей состоялась у памятника "Золотые Ворота", после чего по красной дорожке гости спустились в метро, ​​где их встречал оркестр. Сам показ проходил на неработающей станции "Львовская Брама".

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Территория вокруг памятника была окружена милицией, проезд машин ограничен, отмечает Украинская правда и напоминает, что в прошлом году показ мод этого дома проходил на вертолетной площадке Януковича.

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Кореспондент УНИАН обратился за комментариями в Киевскую горгосадминистрацию, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины с просьбой разъяснить: на каких основаниях, кто, когда, с какой целью давал разрешение посторонним лицам находиться на территории режимного объекта, в частности на недостроенной станции "Львовская Брама", и создавая неудобства для киевлян и гостей города, пользовавшихся метрополитеном.