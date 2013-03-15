Охотник нашел ящик с немецкими минами

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области, охотясь на дичь, мужчина заметил в кустах неизвестный предмет. Осмотрев находку, он понял, что без саперов здесь не обойтись и позвонил по телефону спасателям. Специалисты пиротехнической службы аварийно-спасательного отряда идентифицировали находку как немецкие осколочные выпрыгивающие противопехотные мины S.Mi.-35, в количестве 22 шт. Рядом с немецкими минами спасатели нашли советскую гранату Ф-1. Окончательное количество выявленных боеприпасов пиротехническая группа установит после тщательного обследования территории специальными приборами.

Справка УНИАН. Немецкая противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения Sprengmine-35 (S.Mi.-35) широко применялась в годы Второй мировой войны. Поражающий эффект обусловливался наличием в корпусе мины около 350 металлических шариков. Мина, взрываясь на уровне 0,5-1,5 метра, поражала осколками даже лежащих на земле бойцов. Во время наступления союзников в Европе, мина S.Mi.-35 от американских пехотинцев получила прозвище "прыгающая Бетти". На Восточном фронте ее называли "мина-лягушка".

Как сообщал УНИАН, в Черкасском районе Черкасской области 12 марта вблизи села Степанки под железнодорожными путями нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны.