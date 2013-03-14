У Лутковской объяснили украинцам, как грамотно вести себя с гаишниками

Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека разъясняет украинцам их права на правовую помощь в правоотношениях с работниками Госавтоинспекции при административных производствах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена, очередные разъяснения подготовлены в продолжение реализации основанным офисом Уполномоченного по правам человека просветительской кампании с целью ознакомления граждан с наиболее распространенными примерами нарушений прав человека.

Как отмечается в сообщении, работники Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека провели проверку фактов нарушения прав граждан со стороны дорожно-патрульной службы управления ГАИ ГУМВД Украины в Киеве. Мониторинг Уполномоченного обнаружил ряд системных проблем, связанных, в том числе, с неосведомленностью граждан о своих правах и возможных путях их защиты.

В связи с этим в секретариате омбудсмена подчеркнули, что в Украине право на правовую помощь гарантировано ст. 59 Конституции Украины.

Таким образом, обращают внимание в офисе Уполномоченного по правам человека, в тех случаях, когда работник ГАИ по закону имеет право рассматривать административное дело (выносить постановление) на месте выявления правонарушения, нужно иметь в виду:

- каждое лицо, в отношении которого составляется протокол за административное правонарушение, имеет право в протоколе (в графе, предусмотренной для написания объяснения) в письменном виде отметить, что при рассмотрении дела (вынесении постановления) желает воспользоваться юридической помощью адвоката;

- при наличии такой записи в протоколе работник ГАИ не имеет права принимать решение (выносить постановление) по административному делу на месте выявления правонарушения, а обязан лицу назначить время и место для рассмотрения дела при участии выбранного лицом адвоката или другого специалиста в сфере права, который по закону имеет право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица;

- при пользовании другими правами, предусмотренными частью первой статьи 268 Кодекса об административных правонарушениях (ознакомление с материалами дела, предоставление объяснений и доказательств, заявление ходатайств), лицо также имеет право воспользоваться юридической помощью адвоката или другого специалиста в сфере права, который по закону имеет право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица.

«То есть, если Вами в протоколе об административном правонарушении совершена запись о Вашем желании воспользоваться юридической помощью, а работник ГАИ, проигнорировав Ваше желание, вынес постановление о наложении взыскания на месте остановки, такое постановление подлежит отмене как такое, которое вынесено с нарушением Вашего права на правовую помощь, гарантированного национальным законодательством и международными нормами права», - подчеркнули в Секретариате Уполномоченного ВР по правам человека.

Как сообщал УНИАН, первый просветительско-информационный материал Секретариата Уполномоченного по правам человека был посвящен предупреждению случаев уплаты лишних необязательных платежей при оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу.