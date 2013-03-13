Налоговую культуру будет пропагандировать блин-рекордсмен

В Днепродзержинске на Масленицу местные налоговики испекут блин-рекордсмен, который может попасть в Книгу рекордов Украины.

Таким образом работники фискальных органов хотят привлечь внимание граждан к проблемам налоговой культуры. Жителей и гостей города налоговики будут не только угощать блинами, но и приглашать подать декларации о доходах.

«Принуждение, очевидно, непродуктивно как средство воспитания добросовестности. Поэтому мы стараемся поощрить людей к добровольному выполнению своих гражданских обязанностей, в частности - уплаты налогов и декларирования доходов», - пояснил начальник ОГНИ г. Днепродзержинска Александр Семченко.

Всего коллектив налоговой инспекции готовит для гостей праздника более полутора тысяч блинов, которыми бесплатно будут угощать всех желающих. Одновременно с угощением людям в доступной форме расскажут о правилах подачи деклараций о доходах.

«Блинная» пропаганда налоговой культуры начнется в четверг, 14 марта в 15-00 на площади Дзержинского (г. Днепродзержинск, Днепропетровская область).

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Контактное лицо: Ольга Пас