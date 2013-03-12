Зачем БЮТ и Свобода «троллят» Кличко Киевом?

Праворадикальная партия «Свобода» не сходит со страниц прессы. И «желтой» и серьезной, и отечественной, и зарубежной.

А могло ли быть иначе? Депутат парламента от «Свободы» Игорь Мирошниченко продолжает «упорствовать в пороке». Он заявил 11 марта 2013 года, в программе «Світське життя» на канале «1+1»: «словами стосовно "жидівки" Міли Куніс я не мав наміру образити актрису - це слово є питомо українським". Мирошниченко, конечно же понимает, что слова о "жидовке" Кунис произносились с намерением оскорбить. Не зря же после этих его слов и сам он, и Олег Тягныбок попали в «пятерку» выдающихся антисемитов 2012 года по версии Центра Симона Визенталя, всемирной еврейской организации по борьбе с антисемитизмом.

Впрочем, это только одна из проблем, созданных «Свободой». Оценки зарубежной прессы все чаще похожи в своей нелицеприятности.

«Когда Тягнибок со "Свободой" сломали ограждение перед украинским парламентом - это трагические, но второстепенные обстоятельства. Главное, что из-за таких людей из оппозиции в будущем будет крайне сложно налаживать экономическое сотрудничество и сосуществование Украины с ее европейскими соседями", - цитата из материала «Берлинер Тагесцайтург» 14 декабря 2012 года.

О росте популярности украинских радикалов из «Свободы» пишет 23 февраля 2013 года Андраш Немет, корреспондент венгерского еженедельника «Хети Вилаггаздашаг», (HVG, «Еженедельная мировая экономика»), влиятельного издания, принадлежащего немецкой пресс-группе «Вестдойче Альгемайне Цайтунг».

И как не согласиться с обозревателем израильской газеты «Хадашот», написавшим 4 марта 2013 года: «отсутствие сколько-нибудь серьезной изоляции «Свободы» со стороны центристских партий (в настоящий момент это, в первую очередь, союзники национал-радикалов по оппозиции) вызвано не только реальной или мнимой угрозой украинскому суверенитету со стороны России. Не в меньшей степени, как мне кажется, такое положение обусловлено слабостью гражданского общества»?

С моей точки зрения, следует говорить не только о слабости действительно недостаточно развитого в Украине гражданского общества. Беспринципность в принципиальном для европейского политического сознания вопросе, как отношение «Свободы» к «еврейскому вопросу», заставляет задуматься: а насколько принципиальны наши оппозиционеры, когда речь идет о других важных проблемах?

Да, было такое, что Арсений Яценюк один-единственный раз отмежевался от высказываний «Свободы». Я был свидетелем того, как 3 декабря 2012 года в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV, в ответ на вопрос журналиста Александра Чаленко о словах Мирошниченко по поводу Кунис, тот ответил: «я… скажу вам очень четко: я не поддерживаю такие высказывания». Впрочем, это может объясняться и тем, что в предвыборной кампании 2009-2010 годов Яценюку пришлось «отбиваться» от анонимных, но эффективных обвинений в его «еврейском происхождении».

А вот единственное заявление Виталия Кличко по поводу «Свободы», от 14 декабря 2012 года, является издевательством над здравым смыслом: «ради демократического развития Украины, "Удар" будет сотрудничать со "Свободой". Ради какого-такого «демократического»? Кличко знает, что само слово «демократия» в "Свободе" считают таким же нормальным, как «жидівка Куніс»?

Пока наши оппозиционеры показали, что они принципиальны только там, где речь идет о личных карьерных интересах. Что могут договариваться только там, где их политические интересы не противоречат друг другу. Но там, где идет драка за первенство, они начинают «троллить» друг друга, и «душить в объятиях».

18 февраля 2013 года Леонид Емец, народный депутат из фракции Яценюка, написал в «Facebook»: «Батьківщина» заявляет о поддержке Кличко как единого кандидата от оппозиционных партий на выборах мэра Киева». Заявление Емца моментально перепечатали новостийные сайты. Так началась классическая операция психологической войны одних оппозиционеров против других. Классика жанра - первое заявление, для пульпирования реакции Кличко, сделал не Яценюк, а его молодой депутат, слова которого, при случае, можно и дезавуировать.

1 марта 2013 года в игру вступает «Свобода». Народный депутат Андрий Мохнык заявляет в интервью газете «Коммерсант-Украина»: «Свобода» уже определилась с кандидатом на пост мэра Киева и предлагает оппозиции поддержать Андрия Ильенко». Нарисовался первый «тролль» от «Свободы»?

7 марта 2013 года в игру включается руководитель столичной «Батьківщини» Сергей Одарченко. Он в интервью «Укринформу» промотирует Николая Томенко: «для меня лично кандидатура Томенко выглядит привлекательной, зрелой и возможной… Мы выдвинули требование по единому кандидату и довели его в достаточно однозначном виде к Кличко, чтобы он определился - будет ли он идти на выборы или нет. В этом обращении был поставлен срок - 1 марта». Нарисовался второй «тролль» от «Батьківщини»?

В тот же день прозвучал ответ Кличко. В интервью «Фокусу» он посоветовал Яценюку не "играть в ультиматумы". По словам Кличко, при выборах столичного мера «сначала нужно определиться с правилами, по которым состоятся эти выборы, а затем согласовать единого кандидата».

Призыв Кличко остался гласом вопиющего в оппозиционной пустыне. 9 марта 2013 года Олег Тягныбок, партийный руководитель Мохныка, заявил в интервью Радио "Свобода": «он не исключает, что выставит свою кандидатуру на выборах мэра Киева». При этом Тягнибок отметил, что «такой вариант возможен лишь в случае, если Кличко не будет баллотироваться». Нарисовался третий «тролль» от «Свободы»?

11 марта 2013 года в игру вступил уже Арсений Яценюк. В ответ на вопрос, «не обиделся ли Кличко на то, что «Батьківщина», не спросив согласия, выдвинула его в мэры Киева», тот заявил, что «пост мэра Киева дает преимущества при баллотировании на президентских выборах 2015 года». То, что Кличко «женят» на Киеве без любого заявления с его стороны, Яценюк прокомментировал особенно издевательски: «оппозиция сейчас единая, сплоченная и дружная».

Проанализируем ситуацию в «единой, сплоченной и дружной» оппозиции. Похожую на старый советский анекдот о дискуссии, как подписывать некролог: «стая волков» или «группа товарищей». Решили: «стая товарищей».

В чем двусмысленность ситуации Виталия Кличко?

Он совершенно прав: ему выдвигают ультиматум, и заставляют с этим считаться. Согласится ли Кличко с таким тоном? Нет, психологически для него это неприемлемо. Понимает ли он, что таким образом его «выталкивают» за пределы президентской гонки? Несомненно. Конечно, для него было бы идеально, чтобы политический график выстроился так, чтобы он смог поучаствовать и в выборах мера, и главы государства, но политический график определяет не он, да и ресурсы Кличко не безграничны. Вдобавок, его слова «при выборах столичного мера «сначала нужно определиться с правилами, по которым состоятся эти выборы» - это «старая» тема Кличко о выборах столичного головы в два тура. Но как он может реализовать этот план? Чтобы изменить закон, не хватит всех голосов парламентских «Батьківщины», «Свободы» и «Удара». А с парламентским большинством, которое могло бы ему «помочь» принять эти изменения, Кличко «побил горшки», блокируя трибуну Рады.

Виталий Кличко, конечно, может поступить необычно, выдвинув на столичного голову, например, своего брата Владимира. Невозможно, скажите вы? Отнюдь, если вспомнить кампанию по выборам мера 2009 года, когда Юлия Тимошенко «толкала» в столичные меры Александра Турчинова под лозунгом: «Турчинов – лучшее, что у меня есть».

Киев в последние годы демонстрирует чудеса политической амбивалентности. Напомню, что Турчинов шел на мэра Киева во главе предвыборного списка, в котором вслед за ним были вписаны фамилии Юлии Тимошенко, Александра Зинченко и Анатолия Хостикоева. И разве кто-то в Киеве сомневался в том, что Тимошенко и Зинченко не бросят большую политику, ни дня не проработают в Киевраде, а Хостикоев не бросит театр? И разве не проголосовали за них тысячи киевлян, как «миленькие»?

Кстати, результатом «Батьківщины» 2009 года, по-видимому, и объясняется нынешняя резвость Яценюка против Кличко, сначала «троллившего» того Емцем и Одарченко-Томенко, а дальше и своими заявлениями. Яценюк, как и Кличко, помнит, что Виталий пришел к финалу мэрской гонки 2009 года не вторым, а третьим. Вторым был Александр Турчинов при поддержке Юлии Тимошенко. И, следовательно, все слова Кличко о том, чтобы если бы не участие Турчинова, то победил бы он - по меньшей мере, лукавство. Ведь с не меньшим основанием и Турчинов может говорить, что если бы не Кличко, то выиграл бы он, а не Леонид Черновецкий?

Заявление Яценюка о том, что «пост мэра Киева дает преимущества при баллотировании на президентских выборах 2015 года», это уже пример не троллинга, а «удушения в объятиях». Ибо Яценюк, в отличие от Кличко, не может не понимать, что пост мэра Киева может стать для Виталия не трамплином, а могилой накануне президентских выборов. Может, на этом и строится расчет? Мэр столицы занимается не столько политикой, сколько коммуналкой, вся его ежедневная деятельность состоит в контроле за непростым городским хозяйством, проблем в котором всегда больше, чем денег для их решения.

Еще проще ситуация у Олега Тягныбока. Пока рейтинг «Свободы» в столице есть, его надо использовать, и Олег, как опытный политик, это прекрасно понимает. Выборы являются средством и поддержки рейтинга, и его наращивания. Уже прозвучало много заявлений, того же, например, Андрия Мохныка, что Тягныбок пойдет на президентские выборы. Участвуя в столичных выборах, Тягныбок не собирается заниматься качеством воды в Киеве, он просто не может ничего политически потерять. И даже снятие своей кандидатуры в пользу кого-либо он обыграет с выгодой для себя.

Что доказывает правдивость этой версии? Заявление Андрея Ильенко на «Свободе слова» у Андрея Куликова. Ильенко напрямую предложил при выборе кандидатуры на пост мера Киева «поделить ответственность за направления». Иными словами, это означает, что свободовцы в обмен на поддержку единого оппозиционного кандидата готовы «взять» зама по экономике, коммунальному имуществу, бюджету или земле со всеми подчиненными управлениями. В общем, ВО «Свобода» к торгам за Киев готова!

Какие выводы из всего вышесказанного следуют?

В нынешней оппозиции сейчас создается расклад, при котором кто-то будет назначен «единым виноватым» за проигрыш «единого оппозиционного кандидата» на столичных выборах. Ближе всему к этому малопочетному статусу Виталий Кличко. Уже сейчас и Яценюк, и Тягныбок могут с серьезным лицом настаивать: ну мы же предлагали ему быть единым кандидатом! Сам не захотел, слишком амбициозен! Ни Яценюк, ни Тягныбок при этом ничего не теряют, а Кличко приобретает подмоченную политическую репутацию.

P.S. Я не даром начал эту статью из высказываний Игоря Мирошниченко в отношении Милы Кунис. 13 февраля в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма "Оз: Великий и Ужасный", по мотивам всем известной книги Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз", известной в СССР в пересказе Александра Волкова под названием «Волшебник Изумрудного города». В этом фильме Мила Кунис сыграла одну из главных ролей. 27 промотур фильма продолжился в Москве, 28 февраля – в Лондоне. 7 марта 2013 года журналисты «Комсомольской правды» нашли Милу Кунис и спросили у нее «Хотите побывать на своей родине, в Черновцах?». Звезда ответила своеобразно: «Я давно хочу это осуществить. Но добираться туда довольно не просто. В Черновцы нет прямого рейса самолета, нужно ехать на поезде, потом автодорогой». О Киеве она не сказала ни слова.

Может, Мирошниченко все таки стоит извиниться перед Кунис?

Вячеслав Пиховшек