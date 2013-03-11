Кабмин предлагает штрафовать украинцев, которые не платят за парковку

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно парковки транспортных средств и установления ответственности за нарушение правил парковки транспортных средств”.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Данным законопроектом предусмотрено внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности новой статьи “Нарушение правил парковки транспортных средств”. Ею предлагается за неуплату водителями автомобилей стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки, оборудованных парковочными автоматами или автоматическими въездными и выездными терминалами, налагать штраф в размере от восьми до двенадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Парковка на местах, предназначенных для парковки транспортных средств инвалидов, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет за собой наложение штрафа в размере от пятнадцати до восемнадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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Нарушение должностными лицами субъектов ведения хозяйства, которые содержат площадки для парковки транспортных средств, определенных правилами парковки транспортных средств требований относительно размещения и функционирования площадок для парковки, влечет за собой наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Нарушение должностными лицами субъектов ведения хозяйства, которые содержат площадки для платной парковки транспортных средств, требований относительно оборудования площадок для платной парковки парковочными автоматами или автоматическими въездными и выездными терминалами, влечет за собой наложение штрафа в размере от тридцати до сорока необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью четвертой этой статьи, влечет за собой наложение штрафа в размере от шестидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, предусматривается внесение изменений в Закон Украины “О дорожном движении”. Ими предусматривается предоставление местным органам власти права на принятие решений о размещении, оборудовании и функционировании площадок для парковки транспортных средств и стоянок такси на улицах и дорогах населенных пунктов, осуществление контроля над соблюдением определенных правилами парковки транспортных средств требований относительно размещения, оборудования и функционирования площадок для парковки.

Также предусматривается, что исполнительные органы Киевского, Севастопольского и Симферопольского городских советов, городских советов городов, являющихся административными центрами областей, обеспечивают размещение, оборудование и функционирование в пределах городов площадок для парковки, количество мест для парковки на которых должно составлять не менее 10% количества населения для города Киева и не менее 5% количества населения для городов Севастополя, Симферополя и городов, являющихся областными центрами.

В законопроекте предусмотрено, что лица, которые размещают транспортные средства на площадках для парковки, оплачивают стоимость услуг по пользованию площадками для платной парковки за каждый час парковки согласно тарифу, установленному органом местного самоуправления в соответствии с порядком, определенным Кабинетом министров.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость принятия данного регуляторного акта обусловлена отсутствием на данное время механизма организации парковки транспортных средств и применения административных санкций за нарушения лицами, которые размещают транспортные средства на площадках для парковки, и субъектами ведения хозяйства, которые содержат такие площадки, требований Правил, и соответственно, насущной необходимостью четкого разграничения полномочий по контролю над выполнением этих Правил в части обеспечения безопасности дорожного движения и в части размещения, оборудования и функционирования площадок для парковки транспортных средств.