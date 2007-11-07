В Финляндии подросток открыл стрельбу в школе: погибли 7 человек
20:57, 07 ноября 2007Разное
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Полиция задержала ученика
Сегодня в финском городке Туусала 18-летний юноша открыл стрельбу в здании местной школы.
Как передает РИА «Новости», в результате стрельбы погибли, по меньшей мере, 7 человек: один учитель, остальные - ученики.
Полиция уже задержала стрелявшего подростка, который является учеником этой школы.
Днем ранее ученик известил о своем намерении открыть стрельбу в учебном заведении на местном популярном молодежном сайте.
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