Мэр Львова называет действия перевозчиков шантажом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, об этом он заявил в специальном видеообращении.

«Я ставлю вопрос иначе – покажите сначала улучшение качества, элементарно поубирайте в своих автобусах, научите своих водителей не хамить и ездить по графику. Сделайте так, чтобы люди были довольны вашей работой. Только тогда можно будет обсуждать вопрос тарифов в принципе. До тех пор – никаких повышений тарифов», - заявил А.Садовой.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале этой недели львовские перевозчики обнародовали в СМИ заявление от имени Координационного комитета полномочных представителей трудовых коллективов и профсоюзных организаций автотранспортных предприятий Львова с требованием повышения тарифов на перевозку в городских маршрутках.

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Авторы указанного заявления, отмечают, что „неэффективность действующего тарифа, который сегодня является самым низким среди областных центров Украины, и бездействие городских властей вынуждают автопредприятия самостоятельно искать пути выхода из сверхсложной ситуации для предупреждения банкротства и как следствие лишения рабочих мест нескольких тысяч людей. В условиях отсутствия оборотных средств для приобретения необходимого количества горючего и выплаты заработной платы, которая чуть выше минимальной, а также с целью остановить рост задолженности перед предприятиями-поставщиками мы вынуждены начать сокращение объемов перевозок”.

Перевозчики заявили, что, начиная с 18 февраля, городские автобусные маршруты ежедневно будут работать только до 20.30, а количество автобусов на наиболее убыточных маршрутах будет уменьшено.

„В дальнейшем, с 1 марта, дополнительно будет прекращена работа на автобусных маршрутах в часы отсутствия массовых перевозок – с 10.00 до 15.00. Предварительно просим прощений за неудобства, возникшие не по нашей вине”, – говорится в заявлении.