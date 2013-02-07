Янукович возложил цветы к Монументу погибшим за независимость Литвы (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

По информации пресс-службы, Антакальнисское кладбище основано в первой половине XIX века. Имеет также название «Солдатское», учитывая значительное количество похороненных на нем военных.

Официальные лица и делегации иностранных государств возлагают венки к Мемориалу 13-ти защитникам свободы Литвы, погибшим при захвате советскими войсками здания Литовского радио и телевидения и Вильнюсской телевизионной башни.

Во время штурма здания 13 гражданских лиц погибли и около 700 были ранены. 16 января 1991 года на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе состоялась церемония захоронения погибших. В память жертв трагических событий 1991 года 13 января отмечают как День защитников свободы Литвы.

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Также Президент Украины в Вильнюсе возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

После возложения цветов Президент коротко пообщался с представителями украинской общественности Литвы.

Работа по установлению в центральной исторической части Вильнюса памятника Тарасу Шевченко проводилась Посольством Украины в Литовской Республике в рамках реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров Президентов Украины и Литвы в 2008 году.

Памятник Шевченко было торжественно открыт в Вильнюсе в сквере на перекрестке улиц Базилиону, Арклю и всех Святых 3 сентября 2011 года в рамках праздничных мероприятий к 20-летию Независимости Украины и 20-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Литвой.