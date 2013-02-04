Пожизненное за вранье

Пока у нас идет известная эпопея, угрожающая при одном из исходов кончиться пожизненным заключением для Юлии Тимошенко, в Британии разворачивается по-своему захватывающая драма. Конечно, экс-министру и действующему члену парламента от либеральных демократов Крису Хьюну вряд ли впаяют пожизненное, но максимальное наказание за совершенное им преступление – воспрепятствование осуществлению правосудия – именно такое.

История вообще, с точки зрения нашего человека, дурацкая и малопонятная. Конечно, существует целый жанр материалов о том, как у них, не то что у нас, но этот случай выходит за все рамки.

Десять лет назад, весной 2003 года, тогда еще депутат Европарламента Крис Хьюн возвращался из лондонского аэропорта вместе с тогдашней супругой, Вики Прайс, а камеры видеонаблюдения возьми да зафиксируй превышение скорости. И куда бы у нас засунули такую видеозапись, попадись на ней автомобиль уважаемого народного депутата? Правильно. А у них – неправильно. И, чтобы избежать неприятностей, политик попросил жену сказать, будто это она была за рулем. На нее и выписали штраф. Ну все, эпизод исчерпан, казалось.

Но нет. Лет семь спустя, когда Хьюн уже дорос до поста министра энергетики Британии, супруги развелись. И в приступе откровения Вики поделилась в интервью The Sunday Times воспоминанием об этом незначительном случае, когда она спасла репутацию своего уже бывшего мужа. Но, черт возьми, британская полиция тоже читает газеты!

Когда обвинение в обмане полиции вышло наружу, министру пришлось подать в отставку – вот как раз год назад. Ну и что, что штраф был уплачен. Соврал ведь. А члены правительства Ее Королевского Величества не врут.

И бывшая супруга, когда поняла, куда дело идет, кинулась все отрицать, как и сам либеральный демократ. Но вот сегодня, 4 февраля, преступив порог зала судебных заседаний, Крис Хьюн поразил всех чистосердечным признанием своей вины. Это при том, что бывшая-то жена упорствует – дескать, не было ничего, я его оговорила!

Если когда-нибудь по сюжету этой семейно-политической драмы снимут художественный фильм, его не купит никто из украинских прокатчиков или телеканалов. Потому что никакого жизненного правдоподобия наш зритель в этой истории не найдет и почувствует себя жестоко обманутым.

Конечно, никакое пожизненное Хьюну не дадут, ведь воспрепятствование правосудию не было связано с тяжким преступлением и не повлекло за собой трагических последствий. Но политическая карьера, пожалуй, закончилась. И в этом смысле он пострадал, конечно, на всю оставшуюся жизнь – тоже своего рода пожизненное.

Нет, несерьезно даже утверждать, будто британские политики никогда не врут. Иначе какие же они политики? Просто они стараются не попадаться. А, будучи уличенными во лжи, не делают вид, будто ничего не случилось, - выйдет только хуже. Впрочем, им никто и не даст сохранять такой вид.

Тут бы должна следовать какая-то мораль, но, где мораль, а где Украина.

Леонид Швец