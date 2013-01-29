Жертвами польского афериста стали 800 украинцев

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, поляку, который в 1993-1994 годах организовал в Украине финансовую пирамиду, грозит до семи лет заключения.

По данным Агентства внутренней безопасности Польши, которое расследовало это дело, жертвами польского афериста стали почти 800 украинцев.

Польские следователи отмечают, что поляк обещал украинцам, которые должны были перевести на счет его фирмы, минимум, 1 тыс. дол., гарантированные 10% прибыли в месяц.

Полученные средства якобы вкладывались в разные сферы промышленности, среди которых производство обуви и телефонов.

Уголовное дело в отношении поляка возбудили еще в Украине, откуда гражданин Польши сбежал на Родину, где им занялись уже польские правоохранители.