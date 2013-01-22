Новая система регистрации автомобилей ГАИ дала сбой

Уже около недели в Украине не регистрируются автомобили, рассказали изданию «Коммерсант-Украина» сразу в нескольких крупных автосалонах. Причиной этому стал сбой новой Национальной автоматизированной информационной системы (НАИС) Госавтоинспекции, которая начала работу в этом году и должна была упростить регистрацию транспортных средств. "Мы подаем все необходимые документы в ГАИ, но уже больше недели ни один автомобиль не удается зарегистрировать. Нам объясняют, что новая система не работает. Остается только уговаривать клиентов подождать",— говорит один из участников рынка на правах анонимности.

НАИС планировали ввести в эксплуатацию еще в 2011 году. Предполагалось, что она объединит базы данных местных подразделений ГАИ о зарегистрированных автомобилях, выданных документах, наложенных административных взысканиях, и будет доступна каждому патрульному экипажу. Автовладельцы теперь смогут регистрировать автомобили в любом МРЭО страны в более короткие сроки. Но уже в июле прошлого года Счетная палата обнародовала результаты аудита использования ГАИ бюджетных средств (61 млн грн), заявив, что ГАИ "фактически провалила ввод в эксплуатацию" НАИС.

В ГАИ признают, что проблемы с использованием системы есть. "У нас возникли определенные сложности с постановкой и снятием с учета автомобилей. Как и все новшества, программа имеет проблемы, и должно пройти время, чтобы их устранить",— пояснила начальник пресс-службы управления ГАИ ГУ МВД Украины в Киеве Наталья Сторожик. Однако, по ее словам, отказов в регистрации нет. "Все 13 МРЭО Киева регистрируют автомобили. Просто на это уходит более часа, а не 5-10 минут, как ожидалось",— говорит госпожа Сторожик.

В неофициальных беседах в ГАИ говорят, что на устранение проблемы уйдет еще несколько недель. "Сбой в работе системы продолжается уже около недели. Проблема в некорректной работе оборудования и программного обеспечения. Система перегружена — мы получаем сотни запросов на регистрацию каждый день",— утверждает высокопоставленный источник издания в столичной ГАИ.