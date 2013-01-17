Расклад на 2015: если Яценюк - Президент, а Кличко – премьер, то где Тимошенко или со сколькими кандидатами «пропетляет» оппозиционный Боливар?

12 декабря 2012 года Владимир Чемерис, экс-активист студенческого движения и акции «Украина без Кучмы», выступил в Gazeta.ua с шокирующими признаниями. По его словам, «для граждан Украины было бы лучше, чтобы президент избирался в парламенте». «Однако, - считает Чемерис, - партия власти на это не пойдет, выборы будут общенародными».

Чемерис всегда был немного анархистом, и его сейчас беспокоит всевластие «властных мажоров», под которыми он понимает отнюдь не только отпрысков капиталистических семей, но всех без исключения «капиталистов», к которым он относит и большинство оппозиционеров. Поэтому он заявляет: «учитывая, что «Батькивщина» показала недостаточно высокий результат на выборах, не предложила никаких системных изменений и социальных реформ, не думаю, что «объединенная оппозиция» будет иметь какие-то шансы на этих выборах». Не жалует Чемерис и людей Олега Тягныбока: «надеюсь, что так же шансов не будет у откровенно фашистской партии "Свобода". И уж совсем неожиданное такое его признание: «в такой ситуации, не зависимо от того, где будет голосование, больше всего шансов имеет Янукович».

А вот что Чемерис говорит о Юлии Тимошенко: "у нее срок еще не закончился, но вполне возможно, что через амнистию она сможет принять участие в выборах». Но ее шансы он оценивает невысоко: «по результатам парламентских выборов мы не видели увеличения ее электоральной поддержки. Это связано с тем, что однажды она уже была у власти, но та ситуация ни в социально-экономическом плане, ни в плане гражданских прав и свобод от сегодняшней практически не отличалась».

Чемерис прав. За Тимошенко, как и прежде, готовы выходить те, кто ей симпатизирует лично. Фанаты, для которых она – ценность не как политик, а как человек сама по себе.

Принадлежит ли к таким Ростислав Павленко, ныне депутат от партии «Удар»?

Не берусь утверждать ничего конкретного.

Позавчера у нас состоялся любопытный диалог на телеканале ICTV. Его процитировал «Укринформ».

Отвечая на мой вопрос, готов ли политик Павленко лично выступать за новые президентские выборы с участием Юлии Тимошенко, если в 2015-м побеждает кандидат от оппозиции, он ответил: "я не вижу здесь никаких сложностей в этом вопросе, и короткий ответ – "да".

Я не знаю, почему Павленко ответил именно так. Может быть, было мало времени подумать. Павленко, как бывший руководитель информационно-аналитической службы Виктора Ющенко, прекрасно знает цену слову.

Он не может не знать, что в его партии существует диаметрально противоположная оценка. 21 декабря 2012 года в интервью в «Главкоме» член его парламентской фракции, опытный политик Сергей Куницын заявил об идеологических и кадровых противоречиях среди оппозиции. С одной стороны, по его словам: «при всей однородности подходов мы все же разные идеологически – нельзя сравнивать платформу «Свободы» и «Удара». С другой: «не секрет, что Яценюк хочет пойти в президенты, как не секрет и то, что Виталий Кличко – тоже кандидат в президенты. Не знаю, как будет себя вести Тягнибок, но очевидно, что власть будет пытаться разбивать оппозицию».

Обратим внимание, что во всех этих раскладах Куницын даже не называет фамилию Тимошенко. Наоборот, по его словам, оппозиционный Боливар (а это, по О.Генри, напомню, лошадь), собирается пропетлять вот как: «если оппозиционные силы договорятся, что в президенты пойдет, скажем, Кличко, а кто-то станет премьером и спикером (как говорят в преферансе – распишем пулю, только политическую), тогда шанс на успех очень велик».

Логика Куницына понятна. Сесть всем вместе, Кличко, Яценюку и Тягныбоку и расписать «политическую пулю» на спикера, премьера и президента. Как раз на троих. Для Тимошенко места нет.

Правда, начинают возникать другие вопросы. Под какую систему власти задуман этот план? Под нынешнюю или под парламентскую республику? Это сейчас за Кличко и Яценюком бегают, пытаясь понять, кто из них более оппозиционен, а дальше кто из них будет главным?

Возьмем первый вариант, который следует со слов Куницына.

Яценюк – премьер, а не президент. Это очевидно, что Яценюк согласится быть вторым номером, премьером у Кличко? Зависеть от него по назначению? Слабо верится. Кличко всегда подает Яценюка на премьера? И Яценюк это «автоматически» получает, при том, что он может «твердо рассчитывать» лишь на 177 голосов «Удара», «Свободы», и «Батькивщини»? И люди Тягныбока «автоматически» голосуют за Яценюка премьера, в том и числе и те, которые называли лицо еврейской национальности Милу Кунис нехорошим словом, и которые помнят, представителем какой национальности обзывали Яценюка в 2009 году? Не верю.

Проанализируем ситуацию с другой стороны.

Яценюк – президент, а Кличко премьер. Учитывая риторические способности Кличко, это – подарок для Яценюка. Ну а сам Кличко на это согласится? Он «потянет» ежедневную работу по проблемам ЖКХ, например?

Да, мы совсем забыли об Олеге Тягныбоке. Он при этих раскладах кто? Спикер? А почему вы подумали, что он не видит себя президентом? Он что, хуже Яценюка? Сам он так не считает, наоборот идеологически он целостнее Яценюка, не говоря уже о Кличко, у которого идеологии нет вообще.

А вот теперь самое главное. Во всех этих раскладах совершенно не просматривается Тимошенко. Найдете ей место, если «президентскую пулю» на троих расписали Кличко, Тягныбок и Яценюк?

Да, в этих условиях шансы Януковича на победу на выборах уже неплохие.

17 сентября 2012 года спикер парламента, первый заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак, заявил, что Партия регионов намерена выиграть президентские выборы 2015 года, чтобы у Президента Виктора Януковича было больше времени для изменения страны к лучшему. "Мы считаем, что к 2015 году люди должны почувствовать изменение ситуации", - заявил Рыбак.

Все возможно. Люди, наши избиратели, должны научиться сравнивать не желательное с желательным (т.е. собственные желания), а подобное с подобным. То, что сделал Кучма, со сделанным Кравчуком, то, что сделал Янукович – со сделанным Ющенко. То, что сделали все они вместе, с тем, что сделали те, которые придут и будут работать после Кучмы, Ющенко и Януковича.

А накануне 2015 года Януковичу будет о чем отчитываться. К примеру, о собранном 19 апреля 2011-го 550 млн. евро для постройки саркофага над уничтоженном реакторе Чернобыльской АЭС. О том, что 26 апреля 2012 года этот саркофаг начали строить.

24 января 2012 года Виктор Янукович проведет в Давосе очередной раунд переговоров с официальным представителем «Royal Dutch Shell» Питером Возером. Речь идет о добыче сланцевого газа в Украине, т.е. пути к реальной энергетической независимости государства. Несомненно, к 2015 году произойдет и многое другое. Это все - аргументы, и их будет больше.

Совсем забыл еще об одной интриге. Сергей Таран, неформальный «идеологический лидер» движения «Честно», пишет в своем блоге на «Корреспонденте»: «третий путь действий гражданского общества - выдвижение своего кандидата в Президенты, - кандидата, который имеет доверие общества, и за которым будет не только хорошее честное имя, но и пакет реформаторских инициатив, радикально изменят страну. И если так, то такого кандидата нужно уже искать».

Выражение о том, что «такого кандидата нужно уже искать» означает, что его, кандидата от той части гражданского общества, которую представляет Сергей Таран, еще не нашли. И что, по разным причинам, для той части гражданского общества, которую представляет Сергей Таран, ими не являются ни Виталий Кличко, ни Арсений Яценюк, ни Олег Тягныбок, ни Юлия Тимошенко.