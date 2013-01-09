Водителя, который сбил 8 человек у новогодней ёлки, оставили под стражей

Об этом сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, Ивано-Франковский городской суд своим решением назначил меру пресечения для водителя — взятие под стражу сроком на 60 дней.

В прокуратуре замечают, что 20-летний виновник присшествия «признает свою вину полностью». В настоящее время ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения и сопротивление милиции. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время в больнице в тяжелом состоянии еще находится пострадавшая 24-летняя женщина, за жизнь которой продолжают бороться врачи областной клинической больницы.

Как сообщал УНИАН, 1 января около 4.00 утра в центре Ивано-Франковска, близ новогодней елки, автомобиль «ВАЗ-2109» наехал на группу людей, которые праздновали Новый год. Травмировано 8 человек, двое из них госпитализированы. После наезда водитель автомобиля скрылся с места происшествия, но утром его задержали работники милиции.