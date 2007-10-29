ДТП на трассе Ялта-Севастополь: 8 пострадавших

В Крыму в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей травмированы 8 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госавтоинспекции в АРК, авария произошла на 17-м километре автодороги Ялта-Севастополь.

Водитель «Toyota Land Cruiser Prado» превысил безопасную скорость, не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «Volkswagen Passat» и ВАЗ-2107.

В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира «Фольксвагена» (в том числе ребенок 2001 года рождения), а также водитель ВАЗ и двое подростков-пассажиров этого автомобиля. Пострадавшие доставлены в Ливадийскую больницу.