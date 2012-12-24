Учеников сгоревшей школы досрочно отправили каникулы

Об этом сообщили в сельсовете села Кривотин Емильчинского района Житомирской области.

В тоже время, уточнили в сельсовете, родители учеников не согласны с тем, что их дети лишены возможности проходить школьную программу в нормальном режиме.

Здание школы - еще довоенных времен, это - бывшая казарма погранзаставы. В 1957 году в этом здании открыли школу. Теперь, из-за пожара 22 декабря, помещение стало абсолютно неприспособленным для учебы детей. В школе учится 44 ученика.

Власти Емильчинского района планирует просить руководителей области выделить средства для строительства нового помещения школы, сообщили УНИАН в Емильчинской райгосадминистрации. Между тем родителям предложено перенести обучения учащихся после каникул в ближайшую соседнюю школу села Симакивка и приспособить другие расположенные рядом со школой помещения для обучения младших школьников.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря ночью в селе Кривотин Емильчинского района Житомирской области горела школа.

Как сообщили в территориальном управлении МЧС в Житомирской области, вызов о пожаре поступил в 0.30. Для ликвидации пожара были задействованы три подразделения спасателей. Огнем уничтожена крыша и перекрытие школы.

Во время пожара никто не пострадал, его причину устанавливают специалисты Государственной инспекции техногенной безопасности в Житомирской области.