Житомирские кузнецы провели акцию протеста (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, во время торжественного открытия кованой аллеи в центре города возле горсовета к участникам праздника подошли несколько представителей житомирского Союза кузнецов и подарили руководителям города символический венок в знак несогласия с тем, что право изготовить аллею предоставили не им, а другим компаниям.

"Власти города расценивает эту акцию как борьбу конкурентов", - сказал журналистам в комментарии события Житомирский городской председатель Владимир Дебой.

Аллея установлена к новогодним праздникам на главной улице города - Михайловской и представляет собой кованую скульптурную композицию на краеведческую тематику с деревянными скамейками, на которых можно отдохнуть.

Ее составляющей являются, в частности, кованые ракеты в знак того, что в Житомире действует Музей космонавтики, также здесь можно увидеть кованую башню, как упоминание об одном из главных исторических символов Житомира - водонапорной башне, построенной в 1848 году.