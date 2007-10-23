На трассе Симферополь-Феодосия маршрутка столкнулась с ВАЗом: 4 погибших

Четыре человека погибли в результате дорожной аварии, произошедшей сегодня утром на 11-м километре автодороги Симферополь - Феодосия в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Крыма, произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-2101 с маршрутным такси БАЗ, двигающимся во встречном направлении.

В результате столкновения водитель ВАЗ-2101 (1983 года рождения) и трое пассажиров (1980, 1981, 1963 г.р.) погибли на месте ДТП.

Кроме того, в ДТП пострадал водитель маршрутки. «Автобус с заправки направлялся на маршрут, в связи с этим пассажиров в салоне не было. Прямой участок широкой дороги, сухое асфальтное покрытие, отсутствие интенсивности движения - до окончания следствия в виду отсутствия каких либо свидетелей даже предварительная причина возникновения ДТП пока не определена», - отметили в ГАИ.

В настоящее время ведется следствие.