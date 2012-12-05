Умерла старейшая жительница Земли
03:25, 05 декабря 2012Разное
2479
Старейшая жительница планеты скончалась в американском штате Джорджия в возрасте 116 лет
Американка Бесс Купер (Besse Cooper) умерла во вторник от желудочной инфекции в доме престарелых, где жила последние 10 лет после смерти мужа.
Купер стала самой старой жительницей Земли в январе 2011 года, когда в возрасте 114 лет скончалась американка Юнис Сэнборн (Eunice Sanborn).
С кончиной Купер титул самого старого жителя планеты перешел к Дине Манфредини (Dina Manfredini), 115-летней американке итальянского происхождения, проживающей в штате Айова.
Самый старый мужчина на планете - японец Дзироэмон Кимура (Jiroemon Kimura) - моложе Манфредини на две недели.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter