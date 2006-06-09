Ученые доказали, что лебединая верность - миф

Легендарная верность лебедей отныне вызывает большие сомнения после открытия, согласно которому лебеди относятся к крайне неразборчивым типам, которые регулярно отлучаются из гнезда и изменяют своим партнерам.

Австралийские ученые утверждают, что они разрушили образ лебедей как символа вечной любви, проведя ДНК-тесты, которые показали, что каждый шестой лебеденок является плодом измены.

"Лебедей издавна почитали как символ верности и преданности длиною в жизнь, однако наша новая работа продемонстрировала, что в их среде процветают измены", – заявил Рауф Малдер из Мельбурнского университета, который изучает особенности спаривания австралийских черных лебедей.

Сейчас исследователи пытаются установить, как грешным самкам удается ускользнуть от своих партнеров, которые славятся тем, что свирепо охраняют подруг.

Для этого в хвостовые перья 60 самцам, обитающим на озере в Альберт-парке в Мельбурне, сейчас встраивают особые микрочипы. Такое же количество самок снабдят миниатюрными устройствами слежения-декодерами. "Когда самец и самка спариваются, декодер самки выявляет микрочип в хвосте самца, регистрируя его идентификационный номер, а также время спаривания", – рассказал Малдер.

"Все случки записываются в декодере, так как что можно будет получить полный отчет о ее половом поведении в течение нескольких недель".

Со временем эта технология позволит нарисовать полную картину поведения лебедей.

Лебедей изучают в рамках трехгодичного исследования стоимостью 80 тыс. фунтов, заказанного Австралийским исследовательским советом.

Инопресса